L'INTERVISTA

PADOVA La ratifica della proposta è avvenuta lunedì, nel corso dell'assemblea provinciale del Veneto che Vogliamo. La candidatura di Marco Carrai nella corsa per il consiglio regionale è ufficiale. L'ex assessore della giunta-Zanonato, che in passato era stato anche presidente del parlamentino di Palazzo Moroni, nonché il regista del movimento civico che tre anni fa alle elezioni cittadine aveva incassato il 23%, determinante per la vittoria di Sergio Giordani, torna quindi a misurarsi con la campagna elettorale.

Carrai, perché ha deciso di candidarsi?

«Per continuare un percorso che avevo iniziato nel 2014 a Padova e per consolidare quel progetto risultato determinante alle ultime amministrative».

Lo può riassumere?

«In quel caso far maturare una classe dirigente svincolata dai partiti, competitiva, innovatrice e in grado di rappresentare le istanze civiche del territorio. L'esperienza ha trovato concretezza nella lista Lorenzoni Sindaco e adesso si è ulteriormente rafforzata con la creazione dei presupposti che hanno portato alla nascita del nuovo soggetto civico regionale, che è appunto il Veneto che Vogliamo».

Con un candidato unico, il vostro, a rappresentare il centro sinistra.

«Sì, e la soddisfazione più grande è proprio questa, cioè vedere che la candidatura di Lorenzoni è stata condivisa dal partito più importante di quell'area, cioè il Pd, e da altri di livello nazionale, a sancire che è stata colta anche dalle forze tradizionali l'importanza di farsi rappresentare dall'esponente di spicco di questa felice esperienza padovana che trova il suo punto di riferimento appunto in Arturo».

L'addio dell'ex vice sindaco al Municipio, però, è stato criticato da più di qualcuno all'ombra del Santo.

«E' un'interpretazione erronea, perché non siamo di fronte a una fuga di Lorenzoni dalla città, ma all'evoluzione di quel progetto politico nato a Padova, che ora viene trasferito su scala regionale e che darà più forza a Lorenzoni anche in città».

Qual è, quindi, il suo obiettivo?

«L' idea, in qualità di presidente Orizzonti, è di rilanciare l'azione politica attraverso la mia candidatura e spero quindi di essere eletto consigliere regionale in maniera che il progetto possa essere riproposto a Padova, alle amministrative del 2022, che saranno il riferimento più importante immediatamente successivo alle regionali di settembre».

Quali sono i punti salienti del suo programma per il territorio veneto?

«Ne ho sintetizzati otto, che sono: gli investimenti per la sanità; le politiche per l'ambiente e l'agricoltura; le infrastrutture sostenibili per il turismo; il no alla caccia e il sì alla natura; la creazione di un osservatorio antimafia regionale; il rilancio dell'agricoltura, intesa come nuova chiave per la crescita economica; la programmazione finalizzata a destinare più risorse per le imprese e per i giovani; un'attenzione maggiore per la parità di genere».

Come giudica le scelte fatte da Giordani per il rimpasto che ha fatto seguito alle dimissioni di Lorenzoni?

«Non ho nulla da dire sulle persone che ha individuato il sindaco, tanto è vero che ho telefonato ad Andrea Micalizzi, neo vice sindaco, per complimentarmi per la nomina. Non condivido, però, lo scenario che adesso si è creato, perché il quadro politico presente attualmente a Palazzo Moroni non rispecchia quanto espresso dalle urne nel 2017, con un percorso che aveva portato la componente civica a ottenere il 23% e a Lorenzoni di diventare il numero due dell'amministrazione. Pertanto, il fatto di avere cancellato ora la figura di vice sindaco come rappresentazione di questo elettorato, non può che trovarmi in disaccordo».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA