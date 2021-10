Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SIT-INPADOVA Un presidio di fronte a palazzo Moroni per urlare No alla stangata sulle bollette. A organizzare la protesta, a cui hanno aderito Potere al popolo e Comunisti italiani, è Rifondazione comunista. I manifestanti hanno distribuito volantini e si sono alternati al microfono per spiegare il loro netto no all'aumento stellare delle bollette del gas e dell'elettricità che vanno a colpire soprattutto la fascia più debole della...