IL BANDO

CARMIGNANO DI BRENTA Il tessuto delle associazioni a Carmignano di Brenta è ricco e articolato, una risorsa importante per la comunità e una realtà che collabora stabilmente con le istituzioni. Ma ora è messo a dura prova dal perdurare dell'emergenza Coronavirus. Ai tanti servizi già attuati, si sono aggiunti quelli legati all'emergenza sanitaria. Non sono pochi però i cittadini di Carmignano che, consdierata la situazione particolare, desiderano mettersi a disposizione della comunità, seppure per un periodo di tempo limitato. Un segnale importante ed incoraggiante, raccolto grazie al progetto Una comunità che si prende cura, realizzato dalla municipalità guidata da Alessandro Bolis.

Il Comune ha pubblicato un apposito bando attraverso il quale si può presentare domanda utilizzando il modulo specifico. Va poi consegnata a mano in municipio oppure inviata via posta elettronica all'indirizzo: volontari@comune.carmignanodibrenta.pd.it. Condizioni essenziali per aderire: risiedere a Carmignano di Brenta, essere maggiorenni, non aver condanne penali o procedimenti giudiziari in corso, essere in buone condizioni di salute e fisicamente idonei al servizio. Si tratta - sottolinea il bando - di attività volontaristica, quindi senza nessun vincolo di lavoro subordinato con il Comune, realizzata in uno definito periodo di tempo. L'amministrazione comunale garantisce la copertura assicurativa, la fornitura dei dispositivi necessari per svolgere l'attività ed il cartellino identificativo. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Tutti i dettagli della iniziativa sono reperibili nel sito: www.comune.carmignanodibrenta.pd.it.

M.C.

