Ferri auto mette a disposizione del Comune gratuitamente 10 auto per la consegna dei buoni e delle spese a domicilio. Non conosce, dunque, sosta la macchina della solidarietà. Ieri, infatti, Ferri auto - Toyota ha consegnato a palazzo Moroni 10 macchine che potranno essere utilizzate dall'amministrazione comunale. «Si tratta di un gesto molto importante ha spiegato l'assessore allo Sport Diego Bonavina ci hanno concesso l'utilizzo gratuito di questi mezzi fino a fine mese. Noi dobbiamo solamente sostenere le spese per il carburante».

«Grazie a Ferri Auto Toyota per averci prestato 10 auto ibride che abbiamo messo subito a disposizione dei volontari del progetto Per Padova noi ci siamo in collaborazione con Csv provinciale di Padova e Diocesi Di Padova ha detto, invece, l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi - Ecco la forza di Padova capitale europea del volontariato 2020 per affrontare insieme l'emergenza sanitaria». Già da ieri, così, i mezzi vengono utilizzati dai volontari le consegne di spese, prodotti farmaceutici, mascherine e buoni spesa. Il progetto Per Padova noi ci siamo, da quando è stato attivato, ovvero da metà marzo, sta macinando numeri impressionati: oltre 700 volontari che hanno dato la loro disponibilità, 200 gli esercenti coinvolti, centinaia le famiglie a cui sono state consegnati generi alimentari o medicinali. Non solo. È stata anche allargata l'ospitalità delle persone senza dimora anche in orario diurno. Grazie alle risorse economiche reperite con la raccolta fondi online e alla disponibilità di 26 volontari, i senza tetto attualmente ospitati grazie alla Caritas nella struttura gestita dalla cooperativa Città Solare potranno rimanere in un ambiente chiuso anche la mattina fino alle 11 e il pomeriggio a partire dalle 14. Sono stati acquistati anche 6 tablet che sono stati successivamente consegnati a mamme sole vittime di violenza, accolte con i loro figli in strutture protette.

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA