«Siamo a disposizione per chiarimenti, aiuti e ogni tipo di esigenza che il cittadino possa esprimere». Queste le parole del comandante della Compagnia di Padova, capitano Martino Della Corte.

Come è cambiato il lavoro dell'Arma?

«I controlli sono mirati a verificare che le limitazioni imposte dalle norme di contenimento vengano rispettate. Ricordiamo che le persone sono tenute a stare a casa, non devono allontanarsi dall'abitazione se non per condizioni di necessità. Oltre all'attività di prevenzione e repressione dei reati, l'Arma ha il compito di essere vicina alla cittadinanza».

Quali sono le azioni più importanti dal punto di vista sociale?

«Dal ritirare e consegnare la pensione agli anziani a casa, al sostegno alle famiglie in difficoltà economica. C'è chi non può permettersi la spesa perché senza un lavoro, facciamo da intermediari tra i più bisognosi e coloro che decidono di donare».

Anche i carabinieri hanno paura?

«L'imperativo è massima attenzione nel porre tutte le precauzioni necessarie a tutelare se stessi, i colleghi e i cittadini. L'attività professionale del carabiniere è varia e gli scenari sono sempre nuovi, in questo caso c'è in ballo la tutela della salute pubblica».

Cosa le rimane impresso di questo periodo?

«Il grande senso civico dei cittadini che si affianca ad una sincera gratitudine riposta nei confronti dell'Arma».

