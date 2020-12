LA SOLIDARIETÁ

CITTADELLA (M.C.) Molto gradita ed apprezzata l'iniziativa che a Natale e a Santo Stefano ha visto impegnati alcuni volontari dell'Associazione nazionale carabinieri in congedo-Nucleo Protezione civile di Cittadella, che sono andati nelle abitazioni delle persone sole o che non hanno potuto ricongiungersi con i loro familiari perché lontani, portando il loro augurio personale ed un piccolo dono. Occasione per una breve chiacchierata, tutto nella massima sicurezza. Un'iniziativa realizzata proprio in considerazione della particolare atmosfera che hanno assunto questi giorni abitualmente di festa, tranquillità ed incontro, ma che a causa dell'emergenza Coronavirus hanno imposto distanze forzate. Così i volontari dell'Anc, in collaborazione con il Comune, hanno pensato di dedicare alcuni momenti a chi si è trovato da solo, ma non nella solitudine. Tantissimi i grazie e più di qualcuno ha colto l'opportunità, ricordando come tra i propri familiari ci sono state persone che hanno servito l'Arma. Sorrisi e parole che nella loro semplicità sono stati importanti ed hanno rappresentato in concreto il senso di comunità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA