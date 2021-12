IN PROVINCIA

PIOMBINO DESE/LEGNARO(C.Arc.) Controlli di Polizia locale e carabinieri per stroncare ogni forma di reato. Gli agenti della Federazione del Camposampierese si sono concentrati a Piombino Dese. L'attività ha portato all'identificazione di 60 persone, all'accertamento di sei violazioni al Codice della strada e a numerose sanzioni ad un bar gestito da cinesi. Nell'esercizio commerciale sono state riscontrate condizioni igienico sanitarie precarie, i gestori sono stati trovati senza mascherina al momento del sopralluogo e le slot machine presenti in sala sono state trovate accese in orario non previsto dalle normative regionali.

A Legnaro invece i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per guida in stato d'ebbrezza L.D. di 27 anni e R.F. di 23 anni. All'accertamento alcolimetrico sono stati trovati rispettivamente con un tasso di 1,34 e 1,64 g/lt quindi oltre il limite consentito dal Codice della strada. L'automobilista di 23 anni è stato anche sanzionato perché trovato sprovvisto di patente di guida perche sospesa a tempo indeterminato. Un terzo positivo all'alcoltest con un tasso di 0,76 g/lt se l'è cavata con una sanzione amministrativa e il ritiro della patente. Questo tipo di attività proseguirà senza sosta fino alla fine dell'anno.

