Carabinieri a Pozzonovo: più controlli nelle zone di campagna

I carabinieri rafforzano i controlli nella Bassa Padovana, con l'obiettivo primario di evitare furti in casa e nei negozi (tipici soprattutto del periodo estivo). Il comando provinciale dei carabinieri ieri ha annunciato servizi specifici predisposti anche per i prossimi weekend a cavallo del Ferragosto nel Comune di Pozzonovo e frazioni limitrofe, frutto della collaborazione con il Comune guidato dal sindaco Arianna Lazzarini.Militari della stazione di Tribano, ma non solo. «I servizi - spiegano i carabinieri - vedranno l'impiego di aliquote...