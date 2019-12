Cappotta e abbatte un palo

CITTADELLA

Poteva finire veramente male per un ventunenne di Cittadella che nella notte tra sabato e domenica, solo alla guida della sua Citroen C3, è finito autonomamente fuori strada mentre stava rientrando a casa percorrendo via Mazzini, a Rosà (Vicenza). Fortunatamente tutto si è risolto con un grande spavento e qualche lieve contusione. L'allarme è scattato alle 2,45. Segnalata un'auto ribaltata ed un palo dell'illuminazione pubblica abbattuto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Bassano del Grappa, un'ambulanza del pronto soccorso del nosocomio bassanese, i carabinieri ed un tecnico del Comune. Il giovane è stato trovato fuori dall'auto.

È rimasto cosciente ed è riuscito da solo a liberarsi senza riportare di fatto nessuna ferita. Ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada, ha colpito un palo dell'illuminazione comunale e dalla forza del colpo l'auto ha terminato la sua corsa capovolta di 180 gradi, ruote al cielo.

I vigili del fuoco hanno messo sicurezza la vettura e tagliato il palo della pubblica illuminazione. I rilievi di legge sono stati eseguiti dagli uomini dell'Arma. Non è stato reso noto se il ragazzo fosse alla guida in stato di alterazione o meno. L'ora tarda ha evitato certamente che venissero coinvolti altri utenti della strada. L'auto incidentata è stata poi recuperata dall'assistenza stradale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo quasi due ore.

