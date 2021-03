IL CONTAGIO

PIOMBINO DESE Cinque sacerdoti della collaborazione pastorale di Piombino Dese sono in quarantena preventiva perché il cappellano don Emanuele Antonello nei giorni scorsi si è sentito male ed ha fatto il tampone rapido, risultato positivo al Covid. Il contagio del giovane collaboratore del parroco don Giorgio Marangon ha costretto gli altri quattro preti ad isolarsi in canonica, dove vivono insieme. Il cappellano ora si è sottoposto al tampone molecolare e nel frattempo il parroco del capoluogo don Giorgio, il parroco di Levada e Torreselle don Tiziano Galante e altri due preti in pensione che vivono insieme a Piombino, don Mario Pierobon e don Paolo Miolo, si sono spontaneamente posti in quarantena preventiva.

Le celebrazioni di domenica scorsa sono state comunque garantite da un frate francescano di Camposampiero e, alla messa serale, da don Ireneo, parroco a Zeminiana. I preti piombinesi nell'ultimo bollettino parrocchiale hanno anche inviato ai tanti fedeli un saluto corale dalla quarantena: «Anche se non siamo fisicamente presenti, lo siamo spiritualmente e mentre ringraziamo il sacerdote che ci sostituisce, salutiamo ciascuno di voi dalla canonica diventata ora eremo di clausura - hanno scritto - Non sono pochi coloro che tra di voi hanno vissuto l'esperienza del contagio e della quarantena e nello spartirli con voi ci conforta il fatto che vi siamo stati vicini condividendo salute e malattia, fatiche e consolazioni. Siamo riusciti a garantire a Piombino - prosegue don Giorgio Marangon - tutte le celebrazioni eucaristiche, festive e feriali. Per Levada e Torreselle sono assicurate quelle domenicali mentre durante la settimana ogni giorno saranno celebrate le lodi alle 7.30 a Torreselle e alle 7.15 a Levada».

L'esperienza dei cinque preti ha fatto scattare la solidarietà e la vicinanza dei parrocchiani. I sacerdoti da quando il vescovo di Treviso ha istituito l'aggregazione della collaborazione pastorale vivono assieme, pranzano e cenano comunitariamente e, all'occorrenza, si alternano nei vari paesi a svolgere le funzioni religiose. Un servizio molto apprezzato dai fedeli che ora si stanno mobilitando per aiutare, ognuno come ritiene necessario, i preti segregati in casa. Sono in tanti che si propongono per portare del cibo oppure portare la propria vicinanza e solidarietà in questo periodo difficile.

