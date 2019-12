Cappadona tenta di evitare il carcere, chiede ai giudici di fare il volontario

L'INCHIESTA

PADOVA L'ex capo dei carabinieri in Procura, Franco Cappadona, per evitare il carcere ha chiesto di prestare servizio come volontario in un istituto per anziani della città. Non solo, perchè vuole anche lavorare per il ristorante della moglie a Piove di Sacco dove risiede. I giudici della Cassazione, ai primi di agosto, hanno confermato i quattro anni di carcere per l'ex luogotenente accusato di tentata concussione continuata e aggravata. E così Cappadona, attraverso il suo avvocato Roberto Boev del foro di Padova, ha presentato domandata di messa alla prova per evitare le sbarre di una cella. Il prossimo sette di ottobre il Tribunale di sorveglianza di Padova si esprimerà sulle richieste formulate dall'ex carabiniere. L'ex capo dei carabinieri in Procura dovrà lavorare e impegnarsi come volontario. L'impiego principale sarà nel ristorante di proprietà della moglie. Ma dovrà scontare la sua pena anche con il volontariato. Così l'ex militare di origine siciliana, sarà in servizio in un istituto per anziani della città. Il suo mandato sarà agevolare in tutti i modi la permanenza dei pensionati nella casa di cura. Cappadona è stato condannato in via definitiva a quattro anni per tentata concussione continuata e aggravata. Il militare tra il 2008 e il 2009 ha cercato di costringere Andrea Drago, all'epoca direttore dell'Arpav di Padova, a scegliere come nuova sede dell'agenzia uno spazio all'interno del grattacielo Net Center di via Venezia il cui proprietario era il costruttore Mauro Bertani. In cambio della promessa non accettata da Drago, l'ex direttore dell'Arpav avrebbe dovuto ricevere una tangente di 300 mila euro. Cappadona ha poi consigliato ed esortato Drago con tono e modalità perentorie a soddisfare le pretese di Bertani.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA