Domani è il grande giorno, quello di cui si parla da mesi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in città per rendere omaggio a Padova, nominata per questo 2020 Capitale Europea del Volontariato. È atteso per le 10.30 e darà il via ufficialmente all'anno che vedrà Padova protagonista di una lunghissima serie di iniziative a carattere sociale. Lo slogan della giornata sarà Ricucire insieme l'Italia.

L'organizzazione è curata dal Centro servizi volontariato di Padova e prevede una tre-giorni di incontri e workshop che aprirà un intero anno di approfondimenti su terzo settore e non profit.

La cerimonia di inaugurazione, intitolata appunto, Ricuciamo insieme l'Italia si terrà nel padiglione 8 della Fiera di Padova. Sono attese centinaia di persone tra volontari, studenti, rappresentanti di onlus e istituzioni. Dalle 9 alle 13 i partecipanti assisteranno a storie, immagini e musiche scelte per sottolineare «il lungo cammino dell'impegno civile, punto di partenza per le sfide dei prossimi anni».

A condurre l'evento saranno l'attrice Lella Costa e Riccardo Bonacina, fondatore di Vita non profit. Sul palco si alterneranno Andrea Pennacchi, Tiziana di Masi, Luca Bassanese, Lorenzo Baglioni, Ottavo Giorno, Coro Tre Pini, Orchestra I Polli(ci)ni. Gli interventi saranno di Gherardo Colombo, Linda Laura Sabbadini, Claudia Fiaschi, Stefano Tabò, Manuela Lanzarin, Cristina Piva, Domenico De Maio, Paolo Gubitta, Paola Severini Melograni, Anna Fasano, don Dante Carraro, insieme alla testimonianza di volontarie e volontari da tutta Italia. Nel pomeriggio prenderà il via una carrellata di appuntamenti itineranti. A partire da quello ospitato a Palazzo De Claricini (alle 14) su Rigenerare la solidarietà nei territori. Chiuderà la giornata il concerto dell'Orchestra di Padova e del Veneto nella Sala dei Giganti.

