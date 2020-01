Cantieri per 20 milioni negli impianti sportivi

LO SCENARIO

PADOVA Ruspe all'Euganeo. E cantieri anche alla Prandina. Ma pure in una miriade di altri siti. Il 2020, dunque, sarà decisivo per gli impianti sportivi cittadini, in quanto, dopo due anni dedicati prevalentemente alle progettazioni, adesso gli elaborati verranno tradotti in strutture. Tutto secondo copione per l'assessore Diego Bonavina, che al momento dell'insediamento nel suo ufficio di palazzo Moroni aveva elencato una serie di interventi imprescindibili per dare una risposta esauriente sia alle attività agonistiche, che a quelle di base. Con un investimento complessivo pari a 20 milioni di euro (5 milioni e 800mila solo per l'Euganeo), messi a disposizione sia dal Comune, che dai privati.

LO STADIO

Il primo settembre cominceranno i lavori in viale Nereo Rocco, che dureranno circa un anno. La curva sud, che ora dista una sessantina di metri dal rettangolo di gioco, verrà costruita a ridosso del campo. In aggiunta, l'Euganeo sarà strutturato in maniera tale da poter avere pure le funzioni di un'arena musicale per concerti e grandi eventi. Ma il progetto complessivo non risponde soltanto alle esigenze del calcio e della musica, bensì anche a quelle degli sport indoor. A fianco dello stadio, quindi, sorgeranno 2 palasport di grande impatto, ciascuno dei quali avrà una capienza di mille spettatori. Potranno essere utilizzati per il basket e il calcio a 5. Il costo totale è così suddiviso: 3 milioni arrivano dal credito sportivo, 2 dal bando periferie e 800mila euro dalla Fondazione.

LE TENSOSTRUTTURE

È lungo l'elenco delle tensostrutture che quest'anno verranno qualificate, nel senso che i lavori cominceranno, visto che i progetti sono pronti e i finanziamenti pure. Si tratta di interventi di riqualificazione energetica: in pratica verranno sostituiti i palloni di copertura con materiali coibentati che garantiscono una riduzione dei consumi energetici. Ecco i siti: via Vlacovich, Nativitas, via Bettini, via Edrone (a disposizione del Valsugana Volley), Salboro, via Schiavone, Vermigli (dove gioca la pallamano Cellini).

GLI ALTRI INTERVENTI

Questo mese, poi, partiranno i cantieri per la costruzione della palestra in via Perosi, con un investimento a carico dei privati. E ce ne sono altri che hanno manifestato la disponibilità ad accollarsi le spese per gli impianti di paddle, che in Spagna è diventato il primo sport nazionale, ma che anche a Padova sta prendendo piede. C'è la proposta di realizzare 4 campi su terreni comunali e quindi nelle prossime settimane l'assessore Bonavina prenderà accordi con gli imprenditori che si sono fatti avanti, richiamati dall'attrattività che esercita Padova.

A carico del Comune, invece, è la costruzione del nuovo campo da calcio in sintetico a Torre: i lavori termineranno a marzo di quest'anno e il rettangolo di gioco sarà immediatamente utilizzabile. In agenda per il 2020 ci sono inoltre le realizzazioni dello skate park atteso da vent'anni, e la zona dedicata al parkour, con l'obiettivo anche di riqualificare il comparto del Plebiscito. Tribuna in arrivo, invece, nei prossimi mesi per il Palaghiaccio, che così poi potrà ospitare manifestazioni a livello internazionale: questa operazione, tra l'altro, Bonavina vuole portarla a conclusione anche per ricordare Lino Barbiero, scomparso di recente, che si era prodigato per tale obiettivo. Alla fine dell'anno prossimo, invece, alle Brentelle sarà pronta la pista di BMX, con il primo impianto di ciclocross della regione. Sempre alle Brentelle, ma quest'anno, saranno inaugurati i nuovi spogliatoi e la prima tensostruttura coibentata all'ex palestra Olimpia. Infine, nel 2020 saranno avviati i lavori per dotare numerosi impianti comunali di luci a led, che garantiscono risparmio energetico e una migliore illuminazione.

Ni.Co.

