Cantieri: l'Ascom chiede al Comune tempi certi e comunicazioni anticipate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICHIESTAPADOVA «Bene i nuovi cantieri, ma il Comune crei una cabina di regia con i commercianti». A chiederlo è l'Ascom in vista di una serie di riasfaltature di strade e marciapiedi che, a partire da settembre, riguarderanno un po' tutto il territorio cittadino. Il timore dell'associazione di categoria è, infatti, he i cantieri possano determinare rallentamento della viabilità e, di conseguenza, disagi per gli operatori commerciali e per i loro clienti.«Sull'importanza dei lavori pubblici non si discute. Però, chiediamo che ci sia...