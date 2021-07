Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(E.Fais) Lavori di manutenzione dei fabbricati dell'ospedale di Padova per 6,6 milioni e lavori di riqualificazione della centrale operativa del Suem 118 per 1,6 milioni di euro. Sono pronti a partire due importanti cantieri in via Giustiniani, in attesa della realizzazione del nuovo polo ospedaliero a San Lazzaro. I progetti sono stati approvati nei giorni scorsi attraverso due delibere firmate dal direttore generale Giuseppe Dal Ben. Il...