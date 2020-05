IL PUNTO

PADOVA Non più solo quaderni, libri e matite. Il corredo dei ragazzini che vanno a scuola d'ora in avanti, e chissà per quanto tempo, deve comprendere anche guanti e mascherine. E cambia anche la vita degli operatori addetti alla pulizia dei plessi, che dovranno spargere disinfettanti a tutto spiano. Ma se le modalità pratiche di utilizzo delle aule saranno all'insegna dello stravolgimento, non da meno si presenteranno le operazioni legate alla didattica e soprattutto alla dislocazione nelle aule, nelle quali prioritario risulterà il rispetto delle distanze tra un banco e l'altro. Comune, Provincia, presidi e docenti, quindi, in mancanza ancora di una normativa definita, sono alle prese con la fantasia per far fronte al rientro in classe di 107mila 700 studenti padovani, di cui 38mila 500 nelle scuole di secondo grado, 26 mila in quelle di primo, mentre 38mila 200 sono i bimbi della primaria e 5.100 quelli delle strutture per l'infanzia. A tutto ciò si aggiungerà poi la riorganizzazione degli spazi per la refezione e dei trasporti dedicati.

IL PIANO

Cristina Piva, che a Palazzo Moroni ha la delega ai Servizi Scolastici, è al lavoro per cercare di mettere a punto un piano operativo in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico. Nel frattempo sono ripartiti i cantieri che erano stati bloccati durante il lockdown. Per esempio, dopo il lungo periodo di stasi forzata, sono ripresi i lavori al plesso che ospita Mameli e Ardigò (un milione e mezzo di euro l'importo) e che dovevano finire a settembre: la scadenza sarà rispettata, perché il fatto che all'interno ora non ci siano i bambini ha favorito l'utilizzo contemporaneamente di più squadre di operai; le facciate, invece, saranno ridipinte successivamente. Pausa e adesso ripresa, pure alla Falconetto e al Bruco, in fase di ristrutturazione e che sarà pronta dopo l'estate: non ci sarà bisogno, quindi, di trasferire chi la frequenta al Crocifisso. Confermato che in autunno partiranno i lavori per il nido Girotondo di Pontevigodarzere, i cui bimbi traslocheranno alla Deledda. «Sulla conclusione dei cantieri ha spiegato l'assessore siamo ottimisti. Ma su tutto il resto regna l'incertezza e abbiamo una marea di problemi da affrontare. Già in questo momento, con le lezioni a distanza, siamo alle prese con criticità di vario genere, in primis il fatto che non tutti i ragazzini hanno un pc, e quindi, assieme a Diocesi, Csv e associazioni di volontariato, ci siamo adoperando per supportare le famiglie in difficoltà. Ma la più grossa preoccupazione è ora quella su come si tornerà a scuola». Le possibilità su cui sta ragionando assieme ai tecnici del settore c'è quella di ricorrere a una ridistribuzione. «Dovendo far rispettare le distanze è automatico che le classi numerose saranno divise. E anche se attendiamo ancora le disposizioni ministeriali, stiamo cercando di capire come dividere gli scolari sulla base degli spazi di cui disponiamo. Le aule dovranno essere allargate, non spostando i muri, ma magari utilizzando altri locali, come le palestre, o gli spazi all'aperto, dove è possibile. Stiamo ragionando pure sul fatto che alcuni istituti periferici sono meno pieni e quindi va considerata l'ipotesi che possano accogliere ragazzini provenienti da altre scuole. I plessi più in sofferenza, perché maggiormente affollati, sono quelli del centro, come Pascoli, Mameli che ha sezioni con 29 iscritti, e Ardigò con 25, oltre alle Carraresi e alla Giotto. Abbiamo invece la Petrarca che dispone di più spazi, però poco utilizzabili per la presenza delle scale». Un'alternativa anti-assembramento, poi, è presente a Mortise. «La Rodari ha detto ancora Cristina Piva ha diversi spazi vuoti e quindi non è escluso che, una volta effettuata la ricognizione definitiva sulla base delle indicazioni ministeriali, qui si possano trovare delle opportunità. Pure la Pacinotti è in uno stabile che potrebbe contenere il triplo. Non ci faremo trovare impreparati, ma dovremo fare i conti anche con la carenza di personale: se una classe di 25 viene divisa, è evidente che bisogna adeguare il numero dei docenti».

I PIU' PICCOLI

Anche per nidi e materne il Comune sta ragionando come fare. I gruppetti dei bimbi fino a tre anni dovranno essere ridotti e quindi dove ora ce ne sono 8, si dovrà scendere a 4. E lo stesso vale per gli asili, dove le classi da 24 unità saranno dimezzate. «Dobbiamo fare ha concluso l'assessore una sorta di comunità di gregge. Vedremo anche che scenario di troveremo davanti, perché non è escluso che ci siano molti genitori che decideranno di tenere i figli a casa, temendo che si ammalino».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA