PADOVA Giornata di passione ieri alla Stanga. In prossimità del grande rondò sono in corso alcuni lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale. Il cantiere per tutta la giornata ha determinato code attorno alla grande rotatoria. Soprattutto in via Venezia, si sono registrati i rallentamenti più importanti. Verso le 19, dopo la chiusura del cantiere, il traffico è ritornato alla normalità. In questi giorni gli operai del Comune sono al lavoro un po' in tutta la città per rifare la segnaletica stradale. Fino a domani, invece, niente tram sulla tratta compresa tra piazzale Stazione e Pontevigodarzere. La settimana scorsa un controllo della rete effettuato dai tecnici di AcegasApsAmga all'Arcella ha rilevato una fuga di gas all'incrocio tra via Aspetti e via Vecellio, proprio sotto la piattaforma del tram. Per consentire lo svolgimento di lavori urgenti, lunedì scorso è scattato dunque il blocco delle corse del Sir 1. Fino a domani, così, sulla tratta capolinea nord stazione Fs sarà in funzione il servizio sostitutivo svolto con bus autosnodati. Nella tratta sud, ovvero stazione Fs Guizza, il tram svolge servizio regolare fino alle 20 circa. Dalle 20 in poi il servizio sostitutivo è in esercizio sull'intera linea.

