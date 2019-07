Cantiere mobile, già fatti i primi interventi di manutenzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Da lunedì scorso è pienamente operativo il primo furgoncino del nuovo servizio di manutenzioni rapide Cantiere Mobile. Il compito della squadra di manutenzione è quello di agire rapidamente su tutti quei piccoli interventi come la piccola buca per strada o sul marciapiede, il sampietrino saltato, i segnali stradali ammalorati o rotti. Insomma tutti quei piccoli interventi per i quali una volta c'era lo stradino che provvedeva quotidianamente e che oggi invece spesso attendono di essere ricompresi in interventi di manutenzione più vasti e...