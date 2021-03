IL CONCERTO

PADOVA Il canto ha reso la giornata dei bambini e dei ragazzi ricoverati più leggera, restituendo un po' di felicità in questo difficile periodo di emergenza sanitaria. Ieri mattina sul tetto del reparto di Oncoematologia pediatrica si è esibito il Moviechorus, per regalare un momento di musica e intrattenimento ai piccoli pazienti, ai loro genitori ed agli operatori sanitari. L'iniziativa è stata organizzata da Team For Children onlus, l'associazione che da 12 anni collabora con i medici del reparto, fornendo materiale didattico, sostenendo l'acquisto di strumenti elettromedicali, finanziando contratti di lavoro di medici oncologici e supportando psicologicamente ed economicamente le famiglie dei bambini e dei ragazzi malati.

«É arrivata la primavera e volevamo che i bambini la sentissero dichiara Chiara Girello Azzena, presidente di Team For Children -. In questo periodo sono stati chiusi e protetti, lontano da tutti, senza poter far attività o vedere i volontari. Il momento musicale vuole far sentire loro che ci siamo. Il mio pensiero e quello di tutta l'associazione va al professor Giuseppe Basso, che ci ha lasciato nelle ultime settimane». Tra i presenti anche Vincenzo Gottardo, vicepresidente della Provincia di Padova, e Liviana Da Dalt, direttore Dipartimento di Salute della donna e del bambino di Padova. «Iniziative come questa aggiunge Alessandra Biffi, direttore di Oncoematologia pediatrica non fanno sentire soli i bambini, perché in tanti si occupano di loro».

IL PUBBLICO

In occasione del breve concerto, tantissimi medici e sanitari si sono affacciati dai balconi e dalle finestre dell'edificio. Con loro anche i bambini e i ragazzi ricoverati. Moviechorus è un progetto di educazione musicale che propone corsi di canto corale per bambini, ragazzi e adulti. I cori si sono specializzati in un unico e coinvolgente repertorio: le colonne sonore del cinema, dei film di animazione e delle opere musical. Dal 2010 Moviechorus è il primo coro italiano totalmente ecosostenibile e tutti i concerti e le esibizioni sono da sempre legati a progetti di beneficenza e solidarietà. La direzione artistica è affidata a Erika De Lorenzi, ideatrice del progetto Moviechorus, Claudia Ferronato e Silvia Quaranta. «Attraverso le nostre voci, accompagnate dalle note del chitarrista Alessandro Modenese, abbiamo cercato di fare qualcosa di buono per i piccoli pazienti di Oncoematologia e per le loro famiglie - dice Erika De Lorenzi - Siamo particolarmente grati a Team for Children per l'iniziativa: la musica ci dà la forza per restare uniti e andare avanti, anche in questa situazione».

