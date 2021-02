CAMPOSAMPIERO

Si chiama Olaf il cane pastore tedesco grigione, new entry nella polizia locale della Federazione del camposampierese nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nei dieci comuni del territorio. Il cucciolo, di appena tre mesi, acquistato da un privato cittadino di Dimaro, in provincia di Trento, farà parte della prima unità cinofila in dotazione ai vigili, coordinati dal comandante Antonio Paolocci. Sarà affidato e condotto dall'agente Tiziana Vacco. Era originariamente destinato alle forze dell'ordine, in particolare della Guardia di Finanza.

Il pastore tedesco arrivato a Camposampiero ha un pedigree certificato ed è dotato delle caratteristiche necessarie per combattere lo spaccio di droga, una piaga davvero sempre più dilagante nella zona, come è stato confermato nella presentazione di ieri in villa Querini a Camposampiero dal comandante dei vigili Paolocci, dal sindaco di Campodarsego, responsabile della sicurezza della Federazione, Valter Gallo e dal presidente di turno della federazione Daniele Canella: «Il fenomeno non è preoccupante solo in Padova città ma in tutta la provincia - hanno ammesso -. La piaga dilagante dello spaccio nei comuni del Camposampierese è in crescita. Ci sono aree e punti precisi in quasi tutti i nostri comuni di pertinenza, che ovviamente non vogliamo pubblicizzare, dove noi forze dell'ordine siamo chiamate a presidiare e vigilare. Da oggi saremo ancora più efficaci con l'arrivo di Olaf che ci aiuterà a garantire maggiore sicurezza a tutti. Sappiamo infatti che il mercato delle droghe anche nel Camposampierese è florido e lo spaccio è diffuso».

