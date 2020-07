CAMPOSAMPIERO

Lunedì sera si è sentito male: senza disturbare nessuno ha deciso di raggiungere da solo l'ospedale di Cittadella. E qui è stato colto da infarto. I sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. La morte improvvisa di Enio Giovanni Fasolo, 72 anni, padre conventuale, da tempo cappellano all'ospedale civile di Camposampiero, ha lasciato nel dolore la famiglia d'origine e le tante persone che lo conosceva ed amavano.

Originario di Villanova di Camposampiero, padre Enio è stato parroco per oltre 10 anni a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, riuscendo ad instaurare con i suoi concittadini un legame così forte che almeno una volta all'anno scendeva in terra calabra e ci rimaneva un mese. La sua attività pastorale, durante la permanenza a Palmi, era estremamente fitta di appuntamenti: matrimoni, battesimi e altre funzioni religiose venivano celebrate solo da quell'amato padre Enio trasferitosi al nord. Il frate, che viveva da più di 10 anni al convento dei Santuari antoniani a Camposampiero, nel 2009 è stato nominato dall'allora vescovo di Padova Antonio Mattiazzo come responsabile dell'equipe religiosa all'ospedale Pietro Cosma, al posto di padre Belotti e di padre Enzo Piovesana. I suoi più stretti collaboratori lo descrivono come una persona buona, gioiosa e disponibile.

LE TESTIMONIANZE

«Un uomo che era straordinariamente al servizio di tutti - lo ricorda Giovanni Longato, suo collaboratore nella chiesetta all'interna del nosocomio camposampierese - Padre Enio era una infaticabile persona pronta ad aiutare gli altri. Per lui non c'erano orari: in qualsiasi momento del giorno e della notte, se veniva chiamato, lui accorreva senza alcun indugio. Alla gente che gli confidava i problemi o che, disperata, gli chiedeva una supplica particolare, padre Enio era solito rispondere Dio provvede. Ecco oggi crediamo che il Padreterno provveda anche per il nostra caro amico Enio».

Il frate francescano ha vissuto in prima persona l'esperienza della quarantena da Covid-19, anche se personalmente non si è mai ammalato. C'erano voci di un peggioramento della salute dovuta a problemi di diabete e al cuore, ma non legati all'emergenza sanitaria. Quindici giorni fa aveva presenziato ad una liturgia penitenziale nella parrocchia di San Marco, dove spesso seguiva i gruppi giovani delle comunità neocatecumenali. «Oltre che un prezioso collaboratore, padre Enio era un mio carissimo amico - afferma il parroco don Bruno Bevilacqua - Quando sono stato ordinato prete, 50 anni fa, lui era il chierico che ha organizzato e animato la celebrazione. Siamo rimasti sempre in contatto: negli ultimi anni, da quando gestiva egregiamente la cappellaneria dell'ospedale, spesso prestava servizio anche qui da noi in parrocchia. Ci mancheranno la sua allegria e la sua disponibilità». I funerali si terranno domani alle 10 al Santuario della Visione.

Luca Marin

