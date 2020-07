CAMPOSAMPIERO

(l.ma.) Può accogliere fino a nove persone, è attrezzato per il trasporto di carrozzine ed è costato circa 40 mila euro, sei dei quali sono stato donati dalla giuria del premio Seminatore di Campo san Martino. Nei giorni scorsi nel piazzale all'ingresso dei due centri diurni per persone con disabilità Villa San Francesco, in via Bonora, è stato inaugurato il nuovo e moderno pulmino che trasporterà, a turno, i cinquanta ospiti dei centri gestiti dalla Fondazione Irpea. «Questo nuovo mezzo di trasporto a disposizione è un toccasana perché il nostro parco macchine è datato - spiega Fabiano Prevedello, coordinatore del centro villa San Francesco senza contare che con l'emergenza Covid, i trasferimenti sono diventati sempre più complicati».

Un contributo importante è arrivato, come detto, dai componenti del premio seminatore 2019. «Lo scorso anno, alla 38. edizione della ricorrenza, il nostro riconoscimento è andato al centro diurno Villa San Francesco di Camposampiero perché da anni lavora con grande professionalità per aiutare le persone disabili- afferma il presidente Stefano Finco - Gli amici dell'Irpea non solo sono stati di parola e hanno acquistato il pulmino, ma anche prima dei tempi previsti».

Nonostante le disposizioni anti-Covid, anche quest'anno il premio seminatore verrà consegnato. «Non faremo la festa del mais come ogni anno a settembre - promette Mariano Marangon - ma abbiamo intenzione ugualmente di allestire la 39. edizione della rassegna e destinare dei fondi alle comunità o alle persone che si sono distinte in opere di carattere umanitario».

Nel corso dell'inaugurazione ha preso la parola il presidente dell'Irpea Armando Gennaro: «Dopo questo faticoso lockdown vogliamo che questo centro di Camposampiero diventi più moderno e adeguato ai servizi che garantiamo ai nostri ospiti». La sindaca Maccarrone ha ammesso un rallentamento degli accordi tra le parti per mettere mano alla vecchia struttura del centro a causa del Coronovirus, ma si è detta ora pronta a riprendere il discorso: «Ora noi siamo disponibili a riavviare il dialogo per riqualificare l'area». Irpea è pronta ad occuparsi finanziariamente delle opere di ristrutturazione dei centri servizi ma prima è fondamentale trovare un accordo con l'amministrazione in quanto la struttura è di proprietà comunale.

