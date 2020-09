CAMPOSAMPIERO

Doveva essere una giornata spensierata, una delle ultime dell'estate, da trascorrere in riva al mare. Ma all'improvviso si è trasformata in tragedia e i sorrisi sono stati travolti dal dolore e dalle lacrime.

Ancora un gravissimo incidente sulle strade del Sandonatese. È accaduto attorno alle 9.10 di ieri, sulla bretella Ipercoop-ponte dei Granatieri. Pesantissimo il bilancio. La vittima è una ragazza di 17 anni, Sara Ruffato, residente a Camposampiero che si trovava su una Fiat Punto guidata da un amico, Davide, 19 anni, anche lui di Camposampiero. La loro auto si è scontrata frontalmente con un veicolo che trasportava altre auto su un carrello, con a bordo due rumeni, entrambi feriti lievemente.

COPPIA

La coppia di giovani era partita da casa per raggiungere il litorale veneziano, percorsa l'autostrada fino a Noventa di Piave, hanno poi imboccato via Del Monaco, la bretella verso il mare. Attraversato il primo cavalcavia, per la Punto non c'è stato nemmeno il tempo di superare la curva che porta al ponte dei Granatieri perché si sarebbe trovata sulla sua corsia la bisarca.

IMPATTO

Agghiacciante la scena che si è presentata ai soccorritori. Se la dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di San Donà, intervenuti per i rilievi di legge, di certo c'è il violentissimo impatto tra i due mezzi, con la Fiat Punto completamente distrutta. A dare l'allarme sono stati altri automobilisti che precedevano i due mezzi. Sul posto sono stati i vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi e, utilizzando cesoie e divaricatori idraulici, hanno estratto i due occupanti della Punto rimasti incastrati nel groviglio di lamiere dell'abitacolo. Purtroppo il medico del Suem ha dovuto dichiarare il decesso della 17enne, morta sul colpo. Vano anche l'intervento dell'elicottero del 118, atterrato direttamente sulla carreggiata stradale. Una notizia terribile, che è stata comunicata ai genitori con tutta la delicatezza del caso. Al momento della tragedia marito e moglie erano andati a Caorle. I due ragazzi li seguivano in auto. A contattarli sono stati gli stessi uomini dell'Arma, che inizialmente si erano recati nella loro abitazione. Salvo scoprire che si trovavano nella città balneare veneziana. Per questo sono stati contattati telefonicamente, con la richiesta di recarsi in ospedale a San Donà. Ed è stato qui il papà e la mamma di Sara che hanno scoperto la tragica verità.

OSPEDALE

Nello stesso ospedale è ricoverato anche l'amico della 17enne: le sue condizioni non sarebbero gravi e appena possibile verrà ascoltato dai carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto. Sempre i militari hanno ascoltato anche alcune testimonianze di altri automobilisti. In base ai primi elementi raccolti, sembra che il retro della bisarca, per motivi ancora da chiarire, abbia invaso la corsia opposta e che il guidatore della Fiat Punto non sia riuscito a evitare l'impatto. Una volta informato il Pm di turno, entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro mentre il conducente della bisarca dovrebbe essere indagato. Per consentire tutte le operazioni la strada è rimasta bloccata per circa due ore. Quella di ieri è stata una giornata funestata dagli incidenti stradali. Sempre a San Donà in mattinata, attorno alle 9.45, in viale Primavera una Volkswagen Polo condotta da un 74enne del posto, si è scontrata con una moto. L'impatto inizialmente ha fatto pensare al peggio, ma il centauro, un 44enne di Mestre, non verserebbe in gravi condizioni.

Giuseppe Babbo

