Otto orribili decessi che, in pochi mesi, hanno eliminato con ferocia e allarmante frequenza felini vaganti nelle frazioni di Campodarsego. Si tratta di un vero e proprio crimine che dimostra ancora una volta l'inciviltà di determinate persone che compiono gesti disumani.

L'ultimo decesso, è avvenuto due giorni fa in via Arzari, nella frazione di Fiumicello. «Ero uscita con una mia amica per effettuare una serie di commissioni racconta Ilaria Nardo, 21 anni, studentessa al primo anno di Farmacia e residente a Fiumicello - Quando siamo transitate in via Arzari abbiamo visto in mezzo al campo, una gabbietta di colore giallo, al fianco di una busta di plastica. Spinte dalla curiosità e temendo che ci potesse essere un cucciolo abbandonato, siamo ritornate indietro con la macchina e ci siamo avvicinate, facendo poi la triste scoperta. La gabbietta era aperta e vuota, mentre all'interno della busta di nylon c'era il gattino senza vita, in condizioni orribili. Sconvolta dalla scoperta, non abbiamo esitato ad allertare l'amministrazione comunale, denunciando il fatto al sindaco Mirko Patron. Oltre al disdegno per coloro che hanno compiuto il gesto, dimostrando nei confronti di animali innocenti tutta la propria atrocità e senza alcuna giustificazione, mi ha rattristato ancora di più il fatto che, dopo aver reso la notizia pubblica sui social esprimendo il mio disagio, alcune persone abbiano dichiarato di aver notato tutto due giorni prima, senza però avvisare le autorità competenti».

Anche Anna Maria Mattoschi, del direttivo Enpa di Padova, è intervenuta ancora una volta per evidenziare la gravità di certi orrori inspiegabili: «Abbandonare un gattino dentro una borsa di plastica, oltre che un gesto crudele e incivile, è punibile penalmente. Sicuramente le persone che compiono simili reati sono le stesse che considerano la sterilizzazione una pratica contro natura, condannando queste creature a indicibili sofferenze e ad una morte certa».

