Campi distrutti da grandine e siccità, sbloccati 49 milioni di fondi ministeriali

I RISARCIMENTIPADOVA Il Ministero delle Politiche Agricole sblocca 49 milioni di euro per le assicurazioni contro grandine, siccità e altre calamità in campagna. Il fondo del Ministero potrà essere utilizzato per i costi assicurativi arretrati sostenuti dalle aziende agricole nel 2016 per proteggere le produzioni da un meteo che aveva riversato a terra tutta la propria furia. Lo sblocco dei fondi arriva a due mesi di distanza dalla protesta davanti alla sede del ministero, guidata da Asnacodi (l'associazione nazionale che riunisce tutti i...