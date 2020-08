LO SCENARIO

PADOVA C'è chi organizza l'aperitivo al parco e chi resta fedele ai tradizionali banchetti in piazza. Chi cerca di farsi conoscere usando i cari vecchi volantini (distribuiti pure in spiaggia) e chi invece punta forte sulla propria pagina Facebook pagando anche una profumata sponsorizzazione. I metodi classici si mescolano con le nuove esigenze del web e con i vincoli imposti dal Covid, ma l'obiettivo comune è sempre lo stesso: conquistare uno scranno a Palazzo Ferro Fini o, magari, un ufficio a Palazzo Balbi. Padova è tornata a parlare di politica come non accadeva da tre anni. Prima il rimpasto di giunta, poi l'avvio della campagna per le Regionali del 20 settembre. Se gli ultimi due mesi sono serviti a scaldare i motori e definire la composizione delle liste, ora la grande macchina elettorale è davvero partita. Le elezioni erano in programma a maggio ma l'emergenza ha stravolto tutto e dovremo dunque abituarci ad un agosto decisamente insolito: i politici più che al mare in mezzo ai bagnanti sono in strada in mezzo agli elettori. Spritz e prosecchi non mancano, ciò che manca sono i comizi di un tempo: le norme anti-contagio non lo permettono.

LA SFIDA A ZAIA

Quella regionale è una campagna che poggia solide basi proprio a Padova, ben più che nelle elezioni passate. Da Palazzo Moroni esce infatti Arturo Lorenzoni, il grande sfidante di Luca Zaia. A Padova il professore ha presentato ufficialmente la sua corsa elettorale e sempre qui, nella vicina Noventa, è sindaco il segretario regionale del Pd Alessandro Bisato. Quest'ultimo si è candidato e sarà sostenuto principalmente dall'area moderata e cattolica mentre un'altra importante fetta del partito - con in testa molti militanti di nuova generazione - si è schierata al fianco del giovane Pietro Bean. È lui che nei giorni scorsi ha deciso di volantinare pure in spiaggia a Sottomarina, assieme ad altri ragazzi Dem, pur di farsi conoscere alla vecchia maniera. Ampio sostegno anche a Vanessa Camani.

Oltre che dai democratici, Lorenzoni è appoggiato dalla civica Il Veneto che vogliamo (in prima linea ci sono Marco Carrai ed Elena Ostanel) e da una lunga schiera di movimenti di centrosinistra. Non sarà sostenuto però dalla sinistra estrema di Rifondazione che appoggia un altro candidato presidente padovano (Paolo Benvegnù, il marito di Daniela Ruffini) e nemmeno da Italia Viva, con i renziani che puntano su quella Daniela Sbrollini passata nei giorni scorsi in città per un saluto al sindaco Giordani.

IL CENTRODESTRA

Se il centrosinistra ha già cominciato la campagna elettorale (i primi piani di Lorenzoni capeggiano sui cartelloni installati in diversi punti della città), sull'altra sponda c'è più pazienza per due motivi. Perché c'è un largo vantaggio da gestire anziché un profondo gap da recuperare e perché il grande leader, ovvero il governatore Zaia, non ha ancora ufficializzato la sua scontata ricandidatura.

Ma nella Lega la situazione è comunque calda. Ad agitare le acque è l'arrivo dell'ex vicesindaco di Forza Italia Eleonora Mosco (che non sarà però candidata alle prossime elezioni). La fedelissima di Bitonci ha appena ricevuto anche la benedizione del senatore Andrea Ostellari: «La Lega cresce, io sono contento». L'ex vicesindaco, essendo vicina all'ala salviniana, andrà a sostenere la candidatura di Paola Ghidoni che potrà contare anche sull'appoggio dell'ex assessore Vera Sodero. L'arrivo della Mosco non ha entusiasmato Vanda Pellizzari della lista Bitonci che da tempo si sta spendendo per la ricandidatura di Fabrizio Boron (vicinissimo a Zaia). Un'incognita, invece, riguarda il consigliere leghista Alain Luciani che potrebbe essere candidato per un posto in consiglio regionale. Se la candidatura dovesse sfumare, Luciani sarebbe pronto a sostenere la corsa dell'assessore regionale Roberto Marcato.

Passando a Fratelli d'Italia, in corsa ci saranno Matteo Cavatton, Elisabetta Gardini ed Enoch Soranzo. Il capogruppo di Forza Italia Roberto Moneta sosterrà il consigliere forzista uscente Maurizio Conte, mentre la stessa Forza Italia mette in campo a Padova anche un noto volto televisivo come quello della conduttrice Katia Noventa. Tra i 5 Stelle, infine, il nome forte è quello di Simone Borile. La corsa è iniziata.

Gabriele Pipia

Alberto Rodighiero

