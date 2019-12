Campagna contro i bimbi scossi, è promossa da Terre des Hommes

LA PREVENZIONE

PADOVA Si chiama Shaken baby syndrome: la Sindrome del bambino scosso, detta anche trauma cranico abusivo, è una forma di maltrattamento fisico in cui il bambino, di solito sotto i 2 anni di età, viene violentemente scosso imprimendo forze di accelerazione, decelerazione e rotazione al capo e alle altre strutture del corpo, provocando lesioni gravissime. Non scuoterlo! è la prima campagna italiana di informazione e sensibilizzazione sulla Shaken baby syndrome che esce dai confini degli ospedali per raggiungere i genitori e chiunque si occupi, a vario titolo, dei bambini, specie quelli fino ai 24 mesi di vita. La campagna, promossa da Terre des Hommes, intende raggiungere almeno 5 milioni di italiani mettendo a disposizione di tutti consigli utili, informazioni mirate, strumenti di condivisione facili da utilizzare il meglio della letteratura scientifica italiana e internazionale, favorendo nel contempo il contatto con le eccellenze ospedaliere presenti sul territorio. Sei gli ospedali partner dell'iniziativa, tra i quali l'Azienda ospedaliera universitaria di Padova con il suo Centro regionale per la diagnostica del bambino maltrattato (Unità di crisi per bambini e famiglie). «Il picco di incidenza della Sindrome si ha tra le 2 settimane e i 6 mesi di vita, periodo di massima intensità del pianto del lattante. A quell'età il bambino - sottolineano da Terre des Hommes - non ha ancora il controllo del capo perché i muscoli del collo sono deboli, la testa è pesante rispetto al corpo, e il cervello, di consistenza gelatinosa, se scosso si muove all'interno del cranio, e la struttura ossea è ancora fragile». Le conseguenze dello scuotimento, anche se di pochi secondi, possono essere particolarmente infauste e si può arrivare al coma o alla morte del bambino fino in 1/4 dei casi. Perché scuotere un bimbo è pericoloso? La testa dei lattanti è pesante ed è più grande rispetto al resto del corpo, i piccoli hanno i muscoli del collo ancora deboli e controllano a fatica il capo, hanno un cervello ancora delicato, in via di sviluppo e più vulnerabile all'insulto. Quali sono i possibili segni e sintomi della Sindrome? Terre des Hommes li ha elencati: letargia/diminuzione del tono muscolare, estrema irritabilità, riduzione dell'appetito, scarsa alimentazione o vomito senza un apparente motivo, comparsa di lividi da afferramento su braccia o torace, assenza di sorrisi o di vocalizzi, suzione e deglutizione scarse, rigidità o cattiva postura, difficoltà respiratorie, arduo controllo del capo, riduzione del livello di coscienza, frequenti pianti inconsolabili. Le conseguenze possono essere molteplici, dai disturbi dell'apprendimento a disabilità fisiche, da danni alla vista (fino addirittura alla cecità) a handicap uditivi, da disturbi del linguaggio finanche a paralisi cerebrale, ritardo psicomotorio o ritardo mentale. In alcuni casi si arriva anche alla morte. Se si nutrono dubbi, è bene consultare sempre un professionista.

F.Capp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA