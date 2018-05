Cameriere per sei anni, ora è manager: «Il mondo dei trattori era il mio sogno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIOVANE ASSUNTOCAMPODARSEGO Per sei anni ha servito pregiati piatti stellati in uno dei ristoranti migliori del mondo. Lo faceva con mestiere e passione, ma dentro di sè sapeva che alla fine il suo posto sarebbe stato da un'altra parte. Perché, come racconta lui stesso, «ho passato l'infanzia in campagna, su e giù dai trattori». Gianmarco Pepato, 28enne di Selvazzano Dentro, ha lavorato al celebre ristorante Le Calandre di Rubano e ora vende trattori come area-manager della Antonio Carraro di Campodarsego. Sa perfettamente che molti...