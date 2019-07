Cambiamenti climatici, Gallani e Lorenzoni a Milano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO MORONIPADOVA La città del Santo è in prima linea nella sfida al cambiamento climatico. Decine di città italiane ieri si sono date appuntamento a Milano per rilanciare l'azione sul clima e per comprendere come difendersi dalle conseguenze della crisi climatica e adattarsi, nelle loro azioni quotidiane. Al termine dell'incontro è stata firmata la Dichiarazione per l'adattamento climatico delle Green City. Una dichiarazione in 10 punti il cui obiettivo è arricchire la conoscenza delle politiche e delle misure di adattamento ai...