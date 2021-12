LA RICORRENZA

PADOVA La vostra difesa, la nostra missione, è il titolo del calendario dell'Esercito Italiano per il 2022, presentato ieri nella la sede del Museo Storico della III Armata dal generale di divisione Ugo Cillo, vicecomandante delle Forze Operative Nord dell'Esercito. «Il calendario, giunto alla 25esima edizione, si presenta con un layout innovativo, per cui ad ogni immagine fotografica viene abbinato un disegno con l'applicazione delle competenze acquisite nella gestione delle emergenze nazionali, a raccontare un Esercito sempre pronto a operare in caso di necessità, capace di fronteggiare sempre nuove sfide». ha spiegato Cillo.

Così, se febbraio celebra le imprese degli Artificeri, ottobre quelle degli Alpini, giugno è dedicato al ruolo dell'Esercito nell'ultimazione del Mose, che ha visto il coinvolgimento del 7° Reggimento Trasmissioni, e marzo alla demolizione del compianto ponte Morandi, proprio ad opera e cura del 9° Reggimento d'assalto Paracadutisti. Gennaio ricorda quanto la presenza capillare delle forze armate sul territorio abbia inciso sul trasporto dei dispositivi di protezione individuale e sullo smistamento dei vaccini anti Covid nell'ambito delle operazioni Eos e Minerva.

Il termine difesa acquisisce così, oggi più che mai, significati che vanno ben oltre il presidio dei confini nazionali e le missioni all'estero che, pur rimanendo in primo piano, cedono spazio a una sempre più ampia utilità interna al Paese per cui proteggere prende il significato di essere d'aiuto spesso al di là del combattere.

La presentazione ha visto la partecipazione in videoconferenza del professor Paolo Pozzato, docente di storia e filosofia dell'Università di Padova, nonché consulente dello Stato Maggiore della Difesa, il quale ha ribadito quanto il ruolo dell'Esercito, a ben più di 70 anni dalla conclusione dell'ultima guerra che ci abbia territorialmente coinvolti, rimanga fondamentale, a 360 gradi. Ha poi ricordato il centenario del Milite Ignoto, per il quale si sono recentemente svolte importanti commemorazioni.

Davide Pisani

