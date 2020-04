I NUMERI

PADOVA Calano i ricoveri e aumentano i pazienti negativizzati. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria 1.150 padovani sono riusciti a sconfiggere il Coronavirus. L'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero ieri mattina mostra una nota di speranza. In totale, tra reparti e terapie intensive, i letti occupati in provincia di Padova sono 230. Ieri pomeriggio è stato registrato solo un nuovo decesso: all'ospedale di Cittadella non ce l'ha fatta Luciano Scapolo, 76 anni. Complessivamente i casi di Coronavirus hanno raggiunto quota 3.591, i padovani ancora positivi al tampone sono 2.252.

LA CONFERENZA STAMPA

La contrazione dei ricoveri è stata confermata ieri, durante la conferenza stampa trasmessa via Facebook dall'Azienda ospedaliera. «Abbiamo un andamento favorevole, il numero dei ricoveri è in calo ha detto Luciano Flor, direttore generale - ma rimaniamo in piena emergenza e per questo teniamo la massima attenzione». In via Giustiniani sono a disposizione dei malati Covid 106 posti letto ordinari e 36 postazioni di terapia intensiva. «L'area non critica ora ha 74 presenze aggiunge il direttore sanitario Daniele Donato mentre in terapia intensiva ci sono 17 pazienti. Le cose stanno migliorando, la domanda si riduce e aumentano i dimessi, che sono 103».

Ieri il Centro di cardiochirurgia Gallucci ha raggiunto un importante traguardo superando i mille trapianti di cuore. Al direttore Gino Gerosa e al suo staff sono arrivati anche i complimenti del governatore del Veneto Luca Zaia. Il primo trapianto di cuore in Italia, eseguito dal professor Vincenzo Gallucci su Ilario Lazzari, avvenne proprio a Padova nel 1985. «Nonostante l'emergenza l'attività va avanti ha detto Flor - continuiamo a fare circa 180 interventi chirurgici al giorno, e proprio ieri abbiamo fatto il trapianto di cuore numero mille. In altre occasioni avremmo festeggiato in modo diverso, ma oggi è giusto dire che anche in questo momento stiamo garantendo le cure più complicate». Soddisfazione anche da parte del cardiochirurgo Gerosa. «E' stata fatta molta strada dal 1985 afferma il docente -. Negli ultimi anni Padova si alterna all'ospedale Niguarda di Milano come primo centro trapianti di cuore in Italia. Il centro Gallucci si colloca invece al primo posto nazionale nell'ambito del programma di assistenza meccanica al circolo, oggi per dare risposte efficaci a pazienti con insufficienza cardiaca si ricorre sempre di più a sistemi di supporto cardiaco chiamati Vad. Finora abbiamo impiantato 170 pompe artificiali di questo tipo. Siamo anche centro di riferimento nazionale per l'assistenza cardiocircolatoria Ecmo».

Quanto all'emergenza Coronavirus, dal 21 febbraio a oggi, l'Azienda ospedaliera ha eseguito 94.170 tamponi complessivi, di cui 4.522 positivi. Presto l'unità di Microbiologia, diretta dal professor Andrea Crisanti, supererà la soglia dei 100 mila tamponi analizzati. Ciò grazie all'arrivo di un macchinario hi-tech del valore di mezzo milione di euro, in grado di processare i campioni biologici in tempi rapidi e con quantità minime di reagenti. La campagna di screening sul personale ospedaliero continua. «Finora abbiamo eseguito 17.190 tamponi a medici, infermieri, oss, tecnici e amministrativi afferma il ds Donato -. Su un totale di 7.500 dipendenti, abbiamo riscontrato 137 casi di positività. Oggi, 17 aprile, i positivi al tampone sono 59. Tra questi ci sono cinque medici ospedalieri, tre medici universitari, otto medici specializzandi, diciotto infermieri, sedici oss e nove altre professionalità. I contagi come sono avvenuti? In ventun casi per contatto tra operatori sanitari, in quattro da pazienti. Sette contagi sono esterni, tra familiari o conviventi. Di screening sono sedici, questo è un dato importante perché significa che abbiamo trovato dipendenti asintomatici positivi. Ora sono in quarantena a casa. I rimanenti undici casi non sono noti. Noi continueremo con la sorveglianza: il tampone viene effettuato ogni dieci giorni agli operatori nelle aree Covid e al Pronto soccorso, ogni venti nelle aree non Covid». Tanti i riconoscimenti per il lavoro svolto, l'Azienda ospedaliera finora ha raggiunto i 4 milioni di euro di donazioni in denaro.

CAUTELE

«Abbiamo ricevuto anche tanti dispositivi di protezione individuale - conclude il dg Flor , tra cui 30 mila mascherine chirurgiche. Sono arrivati anche 2.500 chili di frutta che abbiamo distribuito nei reparti dell'ospedale. Ma ci hanno portato anche pasti completi, pizze, focacce, un uovo di Pasqua da dieci chili donato alla rianimazione, crema per le mani e molto altro ancora. Siamo grati per tutto il sostegno ricevuto».

Elisa Fais

