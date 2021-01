IL BILANCIO

PADOVA Prosegue la discesa della curva del contagio in provincia di Padova, con sette decessi legati al Covid-19 e 195 nuovi casi nel giro di 24 ore secondo i dati di Azienda Zero. I positivi al tampone, per la prima volta dall'inizio della seconda ondata, scendono sotto la soglia dei diecimila: i contagiati sono 9.884. Si contrae la pressione ospedaliera. I ricoverati per Covid negli ospedali sono 478, due in meno rispetto la precedente rilevazione. Negli ospedali di comunità sono assistite altre 60 persone, se ne contano tre in meno nelle 24 ore. Nelle rianimazioni sono sotto osservazione 84 casi gravi. Di questi, 46 sono gestiti da reparti dell'Ulss 6 Euganea.

LA SPECIALISTA

«I ricoveri in terapia intensiva nel padovano sono in calo, ma bisogna essere molto cauti perché l'emergenza è ancora alta - spiega Astrid Behr, presidente di Siaarti (sigla di anestesisti e rianimatori) per il Triveneto -. C'è il rischio che arrivino varianti del virus e, come sappiamo, altre Regioni sono in peggioramento». La dottoressa Behr da sempre è in prima linea nella lotta alla pandemia, in quanto direttore dell'Anestesia e rianimazione dell'ospedale di Camposampiero. Per far fronte all'emergenza e liberare le rianimazioni, la sanità finora ha bloccato circa il 30% degli interventi chirurgici e delle prestazioni programmate. Per asciugare le liste d'attesa diventa sempre più necessario ripartire con l'attività ordinaria. «Ci aspetta molto lavoro da fare per recuperare gli interventi chirurgici sospesi sottolinea la dottoressa Behr -. É sempre stata garantita l'emergenza-urgenza, ma ci sono molti pazienti che attendono operazioni per patologie benigne e comunque non sono da sottovalutare».

IL DOCUMENTO

Nei giorni scorsi Siaarti ha pubblicato il documento sulle decisioni per le cure intensive in periodo di pandemia, frutto di sei mesi di lavoro multidisciplinare. Il protocollo è stato inserito nel sistema nazionale linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss). L'obiettivo è offrire ai professionisti sanitari uno strumento idoneo a rispondere in modo appropriato, nel caso in cui si verificasse uno squilibrio tra domanda di assistenza sanitaria e risorse disponibili, con particolare riferimento alle cure intensive. «É difficile dire se nel padovano si è mai verificata una sproporzione tra domanda e posti letto sottolinea perché non si tratta di questo. La regola è che i trattamenti di supporto vitale devono essere assicurati al maggior numero possibile di pazienti che ne possano trarre benefici. L'età non è un criterio, ma va considerata nel contesto della valutazione clinica globale della persona malata. Le linee guida supportano i medici a capire per quali pazienti è appropriato il ricovero in terapia intensiva. A prescindere dalle risorse, ci sono assistiti che hanno possibilità di farcela e assistiti che non hanno quest'indicazione. Non è solo l'intubazione, ma significa essere in grado di superare l'impatto di terapie pesanti, manovre indaginose o il rischio infezioni». La valutazione del caso, mirata a stratificare le probabilità di superare la condizione critica con il supporto delle cure intensive, dovrà quindi procedere basandosi sulla valutazione globale di ogni singola persona malata. Prima dell'ingresso in terapia intensiva devono essere considerati i seguenti parametri: numero e tipo di comorbilità, stato funzionale pregresso e fragilità rilevanti rispetto alla risposta alle cure, gravità del quadro clinico attuale, presumibile impatto dei trattamenti intensivi.

Elisa Fais

