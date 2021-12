LA DECISIONE

CADONEGHE Anche a Cadoneghe scatta l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto in occasione di eventi e mercati natalizi. Al via anche i controlli sui green pass: per ora tutto in regola.

Ieri mattina il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, ha firmato l'ordinanza con cui si ripristina l'obbligo delle mascherine all'aperto, limitatamente alle vie, piazze, parchi e aree pedonali pubbliche e di uso pubblico interessate da eventi, manifestazioni e mercati che generino assembramento e affollamento. L'ordinanza sarà in vigore da oggi al 31 dicembre. «La situazione pandemica attuale richiede ancora molta attenzione - spiega Schiesaro - e la massima precauzione soprattutto in un contesto di aumento delle infezioni da Covid-19. Questa decisione di reintrodurre l'obbligo l'avevo già anticipata durante l'ultima seduta del consiglio comunale proprio in caso di aumento di contagi. Anche se da qualche giorno non abbiamo più dati precisi relativi al nostro Comune, a causa dell'attacco hacker che ha colpito l'Ulss, sappiamo che Cadoneghe sta seguendo la stessa evoluzione epidemica del resto della provincia dove, peraltro, molte amministrazioni comunali hanno già reintrodotto provvedimenti simili. L'ordinanza è pensata anche per tutelare gli eventi natalizi, finora molto partecipati, e che sarebbe un vero peccato dover sospendere o annullare. Va anche detto che i cittadini di Cadoneghe sono molto scrupolosi e già da tempo in molti hanno ricominciato a indossare la mascherina anche in assenza di obbligo».

Un'attenzione, del resto, che è confermata dai recenti controlli svolti dagli agenti della polizia locale. «Nella giornata di sabato aggiunge il sindaco - sono stati verificati i green pass di 112 persone ed è stato controllato il rispetto dei protocolli anti Covid in 8 locali. Non è stata elevata nessuna sanzione. Questa ordinanza varrà fino a fine anno ma siamo pronti ad adottare ogni iniziativa utile a tutela della salute pubblica e di contenimento del contagio».

In tutta la provincia dal 6 al 12 dicembre, polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili hanno controllato complessivamente tra città e provincia 14.348 persone. I multati per mancanza di certificazione verde sono stati 54. Sono stati 13, invece, i sanzionati perché senza mascherina. Controllati anche 2.334 esercizi commerciali. Sono stati infine 29 i locali sanzionati perché non in regola. Complessivamente, dunque, le sanzioni da 400 euro comminate dalle forze dell'ordine sono arrivate a quota 96.

Lorena Levorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA