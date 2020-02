CADONEGHE

Il sindaco Schiesaro vuol fermare il 5G. Il primo cittadino di Cadoneghe, in un avviso pubblico rivolto a tutti i cittadini e pubblicato sul sito internet del Comune, informa che non rilascerà alcuna autorizzazione per l'installazione di una nuova antenna di tecnologia 5G.

«DOMANDA LACUNOSA»

«Sono stato informato dai nostri uffici della domanda di autorizzazione pervenuta da Wind Tre spa in merito all'installazione di una nuova antenna per telecomunicazioni e telefonia cellulare ha detto Schiesaro -. L'apparecchio sarà posizionato su un palo alto 34 metri, in via Marconi a Mejaniga, a brevissima distanza da un altro impianto già esistente. A quanto abbiamo verificato, l'antenna dovrebbe sorgere in un'area privata e nessuna informazione è stata data al Comune circa l'uso che la compagnia intenda farne, in particolare riguardo alla sperimentazione della nuova tecnologia 5G. Abbiamo subito inoltrato a Wind Tre spa una formale richiesta di spiegazioni, chiedendo anche un'integrazione della documentazione presentata, al momento gravemente lacunosa. Da parte mia, informo fin d'ora i miei concittadini che nessuna autorizzazione verrà rilasciata da questa amministrazione in mancanza di dati chiari e precisi sulle finalità di questo progetto, e soprattutto in assenza di garanzie incontestabili sulla tutela della salute della popolazione residente. È mio dovere come sindaco e come prima autorità sanitaria locale assicurarmi che nessun progetto di questo tipo possa essere sbrigativamente calato sulle teste dei residenti, senza un serio esame scientifico delle conseguenze, a breve e lungo termine».

GRILLINI IN CAMPO

Contro l'installazione di antenna 5G si sono mossi anche i 5 Stelle di Cadoneghe che al riguardo hanno presentato una mozione per chiedere al Comune di «esprimere, sino a quando non sarà garantita la completa sicurezza di questa nuova tecnologia, parere negativo riguardo l'estensione sul territorio comunale della nuova tecnologia 5G». «Avevo deciso, col mio gruppo, di chiedere a tutti i consiglieri di sottoscrivere la mozione per dare più forza a questa moratoria della sperimentazione del 5G nel nostro Comune dice Nicola Longo, consigliere dei 5 Stelle -. Alcuni hanno risposto, tra le minoranze, chiedendo tempo e sintesi, altri invece non hanno nemmeno risposto. Allora abbiamo deciso di andare avanti da soli perché il trema è delicato e non bisogna perdere tempo».

Lorena Levorato

