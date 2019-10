Cacciatore sui binari, treno fermo: arriva la maxi multa da 500 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIGODARZERESi è appostato con il fucile ad aria compressa lungo i binari, tanto che un treno regionale in transito sulla linea Padova-Castelfranco Veneto ha dovuto fermarsi per evitare di investirlo, rimanendo bloccato per un quarto d'ora, con buona pace di tutti i passeggeri. Ma l'improvvisato e poco avveduto cacciatore la pagherà cara: la Polfer gli ha comminato una multa di 516 euro. Senza contare che l'uomo, un romeno 34enne, rischia anche uan denuncia per interruzione di pubblico servizio.È accaduto ieri mattina nei dintorni di...