ATTI VANDALICI

PADOVA Attimi di tensione l'altra sera sul plateatico del bar Tre Scalini di via Vicenza. Il rifiuto del titolare di consegnare la chiave della toilette ad un cliente, un tunisino di 32 anni molto conosciuto in quartiere, ha provocato la reazione di quest'ultimo che non ha trovato di meglio che urinare sulla finestra del bar e rovesciare un tavolo mandando in frantumi la lastra di vetro che lo ricopriva. Erano le 18,30 circa quando il trentaduenne ha chiesto di usare i servizi igienici. Il barista ha negato la chiave, in quanto era già accaduto che vi entrasse con altri connazionali per restarvi a lungo, sembra per consumare sostanze stupefacenti. Ne è nato un diverbio, il giovane è uscito dal locale ma invece che andarsene, come racconta la titolare del negozio adiacente, si è piazzato di fronte alla finestra e ha urinato insozzando il muro. «Carlo il proprietario è uscito con un secchio d'acqua cercando di lavare muro e finestra - continua la donna - nel farlo degli schizzi d'acqua hanno bagnato la maglietta del Bello, così è conosciuto in quartiere. Ne è nata una lite con il tunisino che non sembrava in sé, che cercava di portare le sue ragioni e Carlo gli diceva di andarsene, che nel suo locale non voleva spacciatori. I toni si sono alzati e il tunisino ha fatto cadere la lastra di vetro di uno dei tavoli alti posizionati sotto la finestra». A quel punto è scattata la richiesta di intervento alla polizia che, poco dopo, è giunta in via Vicenza che ha subito rintracciato il trentaduenne che nel frattempo aveva cercato di allontanarsi. Il tunisino è stato accompagnato in Questura, indagato per il reato di danneggiamento e messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione. Il Bello faceva parte di un gruppo di tunisini che gira qui nel quartiere ma che negli ultimi tempi sembrano averlo escluso - spiega l'esercente - c'è stata anche una rissa tra loro proprio qui davanti ai negozi di recente, tempo fa invece è stato anche accoltellato a una gamba. È un personaggio ben conosciuto e Carlo cerca di evitare presenze nel suo bar ma non è facile. Venerdì sera c'è stata solo un po' di confusione, ma purtroppo non è la prima volta». Per Filippo Segato, Segretario Appe, si tratta purtroppo dell'ennesimo episodio, aggravato dall'orario preserale che gli esercenti, unici aperti in orario serale, devono affrontare sempre con maggiore frequenza, e non solo a Padova ma anche nei Comuni della provincia. «Ennesimo esempio di ciò che accade molto spesso principalmente con clientela di un certo tipo in particolare nelle ore serali, più preoccupante che sia accaduto nel tardo pomeriggio - commenta Segato - le leggi non ci aiutano anche se polizia e carabinieri fanno un ottimo lavoro dopo averli identificati non possono che rimetterli in libertà e, il giorno dopo o anche solo dopo poche ore, tornano in circolazione. Tutte problematiche che abbiamo fatto presente al Questore che ha partecipato via web all'assemblea dell'associazione di mercoledì scorso e, a seguito della quale, martedì prossimo ci incontreremo per mettere a punto un protocollo, il primo in Italia, che crei un filo diretto tra esercenti e forze dell'ordine, ci possano essere interventi veloci ma anche segnalazioni di eventuali situazioni dubbie» chiude il segretario.

Luisa Morbiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA