CACCIA AL PAPERONE SAONARA Da domenica mattina c'è un milionario in più in Italia. Ha 50 anni, vive a Legnaro, ha un lavoro modesto da artigiano, tanto che la sua famiglia fino all'altro ieri era in difficoltà economiche. La sua vita è cambiata per sempre nel bar centrale di Saonara quando il giorno dell'Epifania ha deciso di regalarsi un Gratta e vinci da 20 euro che nascondeva sotto la pellicola d'oro da raschiare via un tesoro da 5 miliono di euro. Agli amici più stretti ha confessato: «Sono felice, ma ora ho paura».Di chi si tratta?...