Ca' Lando, parte il restauro nella corte di via Gabelli

IL PARTICOLARE

PADOVA L'edificio storico è vincolato dalla Sovrintendenza. Ma è di proprietà del Comune. I vecchi proprietari, infatti, glielo avevano lasciato in eredità con l'obbligo di destinarlo alle famiglie numerose in difficoltà. E Palazzo Moroni negli anni ha mantenuto la promessa prevista dal lascito e nell'ultimo periodo, pur confermando i contratti di locazione agevolata agli inquilini presenti da tempo, ma essendo nel frattempo drasticamente diminuito il numero dei nuclei con tanti figli, ha destinato parte di quegli spazi ad associazioni che si occupano di persone in difficoltà. Per la Comunità di Sant'Egidio, per l'Anffass e per il Club Ignoranti, quindi, Ca Lando, lo splendido complesso a due passi dall'ospedale con la corte interna e gli usci che si affacciano sul vialetto che porta a una chiesetta, è diventato un punto di riferimento importante. Ora, però, quella sorta di residence in via Gabelli necessità di un intervento conservativo molto importante e quindi l'assessorato ai Lavori Pubblici ha stanziato 550mila euro per i lavori iniziati di recente e che si concluderanno nell'arco di un anno. Sono previsti il rifacimento dei tetti e delle facciate, l'installazione di nuovi infissi e l'ammodernamento degli appartamenti che in totale sono una decina.

IL PIANO

«Questa operazione - spiega Andrea Micalizzi, titolare in Municipio della delega ai Lavori Pubblici - rientra negli investimenti che abbiamo previsto per gli alloggi popolari, anche se qui non vivono famiglie presenti nelle graduatorie per l'assegnazione, bensì quelle dove ci sono molti figli. Si tratta di un edificio sottoposto ai vincoli della Soprintendenza e che dev'essere mantenuto sempre in buono stato, senza situazioni di degrado. Nell'intervento, quindi, vanno rispettate in pieno le condizioni attuali dell'immobile e non sarà modificato neppure il suo utilizzo. Resteranno lì le famiglie numerose, Sant'Egidio che si occupa degli ultimi, e l'Anffass di cui fanno parte genitori con figli in difficoltà».

GLI INQUILINI

Alessandra Coin, responsabile della Comunità, spiega l'importanza di avere a disposizione quella sede. «Quegli spazi - sottolinea - per noi sono strategici: lì incontriamo le persone con problemi che poi seguiamo, organizziamo i pranzi con gli anziani soli e gli eventi in cui vengono coinvolti adolescenti, liceali e universitari. Inoltre a Ca' Lando si danno appuntamento i volontari che seguono i corsi di preparazione e a Pasqua proponiamo un pranzo solidale a chi non ha parenti. Insomma per noi è una casa, e lo è anche per chi frequenta la nostra sede. Anche il progetto di co-housing inizia da via Gabelli, dove abbiamo incontrato i familiari degli anziani coinvolti». «È un posto - conclude - aperto al territorio dove costruiamo tutti i giorni il nostro impegno per aiutare i soggetti che sono in emergenza abitativo, o sociale. E infatti, dopo aver organizzato la raccolta di regali per Natale, ora abbiamo avviato quella delle coperte da destinare a coloro che non hanno un tetto e che in questo periodo in cui le temperature si sono abbassate trascorrono le notte al gelo. Ora auspichiamo che nell'ambito dell'intervento torni a essere fruibile anche la chiesetta che non può essere usata in quanto la porta d'ingresso non rispetta le normative vigenti».

Nei mesi scorsi in Comune era stata avanzata la proposta di destinare Ca' Lando all'emergenza abitativa, ipotesi poi scartata subito trattandosi di un edificio vincolato dalla Soprintendenza e che inoltre deve sottostare alle indicazioni lasciate dalla famiglia Lando sul suo utilizzo.

Ni.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA