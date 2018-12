C'è sciopero, caos alla Rinascente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAPADOVA Code alla casse, caos tra gli scaffali, lamentele tra i clienti, qualche spintone, ma lo sciopero non riesce a far abbassare le saracinesche alla Rinascente. Il motivo? L'azienda ha fatto ricorso agli interinali. I sindacati, intanto, annunciano nuovi scioperi. Continua la mobilitazione dei dipendenti del grande magazzino che ha annunciato la chiusura definitiva per il prossimi 15 febbraio.PROCEDURAIeri per tutta la giornata poco più della metà dei lavoratori - 24 su 39 che fanno direttamente riferimento alla multinazionale...