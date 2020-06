L'ATENEO

PADOVA «Comprendere quanto sta accadendo è fondamentale non solo per chi è chiamato a disegnare interventi a supporto del tessuto industriale, ma anche per gli stessi imprenditori e manager in prima linea nella revisione di scelte finanziarie, produttive e di commercializzazione». A delineare l'effetto della pandemia sulle attività produttive è Amedeo Pugliese, docente di Economia aziendale all'Università di Padova.

Professor Pugliese, cosa è successo alle imprese?

«Il dato più significativo è quello relativo all'andamento di ordini e fatturato. Il blocco delle attività produttive e le restrizioni alla mobilità degli individui hanno contratto la domanda, con effetti diretti sulla prima linea del conto economico. A tale riduzione dei ricavi non corrisponde una proporzionale compressione dei costi, con ripercussioni attese su redditività e patrimonializzazione al termine del 2020».

A quali rischi vanno incontro gli imprenditori?

«Questa dinamica rischia di avere effetti negativi su imprese già sottocapitalizzate o fortemente indebitate prima dello scoppio della pandemia, facendo emergere situazioni di insolvenza indotta e conseguenti crisi o fallimenti. Ordini e fatturato si sono ridotti in modo parallelo, con una dinamica temporale sorprendente: mentre il primo trimestre mostra segni di sostanziale tenuta, il secondo trimestre segna un risultato più preoccupante, con il 49% delle imprese che subisce una riduzione di oltre il 25% del fatturato. Le proiezioni sul 2020 rivelano i timori degli imprenditori nonostante la riapertura delle attività».

Su cosa devono puntare le imprese per ricostruire il loro futuro?

«I governi europei hanno risposto in maniere differente al propagarsi del virus con blocchi più o meno stringenti e misure di supporto economico differenziate. Alcuni comparti della manifattura europea potrebbero beneficiare dell'impossibilità per le imprese italiane di servire mercati internazionali ora presidiati da altri. L'aspetto legato alla competitività è cruciale e si lega a doppio filo agli interventi futuri che il governo ha in cantiere.

Cosa aspettarsi dal governo? «Gli imprenditori segnalano tra i problemi più urgenti la burocrazia asfissiante, costo del lavoro e tasse. Questi sembrano essere evergreen piuttosto che problemi contingenti. In una stagione di grande incertezza, uno sforzo di coesione è fondamentale: lo ha ribadito il Presidente della Repubblica in occasione della celebrazione del 2 giugno scorso. Le posizioni pregiudiziali o cristallizzate servono poco e possono anzi portare a misure inefficaci e rallentare una ripresa già asfittica prima della pandemia. Un dialogo fruttuoso con il governo non può prescindere da misure che aiutino a rafforzare il capitale alle società, immaginando incentivi alla patrimonializzazione delle imprese e alla ripresa degli investimenti».

Elisa Fais

