C'è ghiaccio e sbanda: muore a ventidue anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTE PIOMBINO DESE È morto a un chilometro da casa, forse a causa della strada ghiacciata in una fredda notte di quest'anno giunto ormai agli sgoccioli. Drammatico incidente sabato alle 2.30 a Levada di Piombino Dese: ha perso la vita un ragazzo di 22 anni, Daniel Brunello, operaio metalmeccanico al volante della sua Fiat Punto, che tornava a casa dopo una serata in un locale con gli amici. Lo schianto è avvenuto all'incrocio tra via Munaron e via Foscolo. LA DINAMICADa una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la vittima ha...