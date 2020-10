LA PROTESTA

PADOVA Non si placa la protesta dei dipendenti di Busitalia costretti a confrontarsi giornalmente con i disagi che comporta garantire il trasporto pubblico in città e provincia. «Gli autisti continuano a segnalare problemi dovuti al sovraffollamento dei mezzi, comprese le corse istituite nei tragitti poli scolastici-stazione. Se negli orari non di punta gli autobus viaggiano con un numero di passeggeri inferiore alla capienza prevista per garantire il distanziamento, negli orari di punta sia per i pendolari ma soprattutto per gli studenti i mezzi viaggiano a pieno carico e con posti occupati anche in piedi - ha affermato Danilo Scattolin, Sindacato generale di Base - secondo l'azienda, anche se sono stati attivati dei controlli ad alcune fermate, di fatto spetterebbe agli autisti controllare che gli utenti non superino la capienza massima consentita. Inoltre nonostante le numerose proteste avanzate fin dall'inizio dell'emergenza Covid 19 la tanto pubblicizzata sanificazione degli autobus viene effettuata sempre in modo parziale, solo in determinate fasce orarie e per i mezzi che fanno capolinea in stazione o nell'autostazione. Grave mancanza alla tutela della salute di utenti e dipendenti considerato anche che, in questi giorni, i casi sembrano aumentare».

I SINDACATI

Inoltre «durante la piena emergenza Covid i cedolini che prevedono i turni di lavoro dei dipendenti sono stati portati a cadenza settimanale, sistema ancora in uso quindi gli autisti sanno solo di settimana in settimana come si svolgerà il loro lavoro nonostante le corse siano tornate regolari - ha spiegato Scattolin - con la conseguenza di creare continui disagi ai dipendenti. E questi sono solo due delle problematiche che i lavoratori di Busitalia devono affrontare quotidianamente a fronte di mancate risposte dell'azienda».

Da sempre a fianco dei lavoratori del trasporto pubblico il consigliere comunale Daniela Ruffini. «La cosa che fa più impressione è che Busitalia viene dipinta come un'azienda di eccellenza ma il trasporto pubblico a questo punto funzionava meglio quando era di competenza comunale. Mi sembra che si stia vivendo il momento peggiore del settore da quando io possa ricordare. La cosa che più stupisce è non sentire nessuno che faccia autocritica sulla cessione del trasporto cittadino a Busitalia, credo sia gravissimo».

Luisa Morbiato

