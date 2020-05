TRASPORTI

PADOVA Anche il trasporto pubblico cerca di tornare alla normalità e domenica prossima tornano in servizio gli autobus. Dopo più di 2 mesi e mezzo di stop di bus e tram, torna dunque il servizio festivo di Busitalia. Anche se con un orario ridottissimo si comincia con meno corse anche rispetto al festivo estivo che significa, in molti casi, una corsa all'ora da domenica prossima i padovani potranno tornare a spostarsi con i mezzi pubblici. A causa di alcuni lavori di manutenzione in prossimità della fermata Saimp, tanto domani quando domenica prossima, il tram non sarà in servizio e verrà sostituito dagli autobus. Da domenica 7 giugno, però, anche il serpentone blu tornerà in pista. Oltre alle corse urbane, verranno garantite le linee che portano ad Abano terme, Montegrotto e Torreglia. Per quel che riguarda l'extraurbano, poi, saranno in servizio anche i bus che collegano la città con Chioggia e Sottomarina. Tonando agli orari, è prevista qualche corsa in più durante il pomeriggio. In tutti i casi, entro le 20.30 tutti i mezzi dovranno rientrere nel deposito. Con il ritorno del servizio festivo, Busitalia entra quasi appieno nella fase 2. Per mettere in sicurezza i suoi bus e, di conseguenza, tutti i passeggeri, la partecipata di Ferrovie dello Stato ha messo, però, in campo una serie di iniziative che dovrebbero garantire il distanziamento sociale. Dall'inizio del mese, per esempio, a bordo degli autobus sono stati predisposti dei cartelli che indicano dove ci si può sedere e dove no. Per i posti in piedi, invece, bisogna rispettare la distanza di sicurezza di un metro.

SANIFICAZIONE

Si procede, poi, alla sanificazione sistematica delle fermate. Oggi si comincia con il capolinea della stazione. Quotidianamente, poi, l'azienda provvede alla sanificazione dei mezzi. La disinfezione riguarda tutto il parco autobus: veicoli urbani ed extraurbani. Le operazioni vengono svolte da personale specializzato, dotato di prodotti e strumenti idonei, in uso abitualmente negli ospedali. Le operazioni di sanificazione degli ambienti sono svolte anche in tutte le sedi di Busitalia Veneto (biglietterie, uffici, ecc). Dal punto di vista igienico un problema è rappresentato anche dal biglietto cartaceo. Proprio per questo, il ticket elettronico è passato dagli attuali 1.80 euro a 1.30 euro. Per la precisione, il biglietto elettronico scontato sarà disponibile in due fasi. Da un paio di settimane, infatti, è acquistabile solo attraverso la carta di credito. Per l'acquisto con sms, invece, bisognerà attendere fino a giugno. Gli utenti devono poi seguire una serie di prescrizioni che Busitalia ha pubblicato sul suo sito. I passeggeri sono tenuti, in primis, ad utilizzare, per salire e scendere dai mezzi, la porta centrale e, quando presente, quella posteriore. Prima di salire sugli autobus, devono anche attendere che tutti siano scesi dal mezzo mantenendo sempre le distanze di sicurezza. Non possono sedersi, poi, nella prima fila sui servizi urbani e nelle prime due file sui servizi extraurbani. Gli utenti, inoltre, devono indossare mascherina e guanti usa e getta. A bordo, poi, sono tenuti, appunto, a rispettare la distanza minima di un metro dalle altre persone presenti. Bisogna anche evitare di avvicinarsi al conducente. L'azienda sconsiglia, infine, di mettersi in viaggio se si hanno sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore). Tutti gli autisti sono stati dotati oltre al pacchetto standard di medicazione già presente a bordo, di dispositivi supplementari di protezione (mascherine e guanti). Da lunedì prossimo, infine, riaprirà anche la biglietteria di Piazza Dei Signori che osserverà l'orario 7.15 13.15.

Alberto Rodighiero

