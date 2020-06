IL PROBLEMA

PADOVA Trasporto pubblico, a rischio a settembre c'è il ritorno dell'orario invernale così come l'abbiamo sempre conosciuto. Il distanziamento sociale che dimezza l'utenza, un deficit che, entro la fine dell'anno, rischia di toccare quota 5 milioni di euro, l'incognita della riapertura delle scuole (gli istituti superiori potrebbero costringere metà dei loro studenti a seguire le lezioni da casa), un possibile ritorno dell'lockdown in autunno che potrebbe azzerare o quasi l'utenza. Un combinato disposto a cui rischia di aggiungersi la diminuzione del potere contrattuale del Comune che, proprio domani pomeriggio, in consiglio comunale sancirà la diminuzione della sua quota societaria in Busitalia Veneto . Quota che passerà dal 45% al 20%.

DECISIONE

Come se questo non bastasse, è della settimana scorsa la notizia del ricorso al Tar della Provincia contro la decisione della giunta Giordani di uscire unilateralmente dall'Ente di governo del trasporto pubblico padovano. Insomma, un mix esplosivo che rischia di ridurre ai minimi termini la voce in capitolo della politica in seno al consiglio di amministrazione della partecipata di Ferrovie dello Stato. A maggio, giusto per farsi un'idea della situazione, Busitalia si sarebbe rifiutata per più di due settimane di fa ripartire il tram, un servizio considerato eccessivamente oneroso. Un atteggiamento che ha costretto il vice sindaco Arturo Lorenzoni a battere i pugni sul tavolo. In teoria, il serpentone blu avrebbe dovuto riprendere il sevizio inizialmente il 4 maggio, poi tutto è stato rinviato al 18 e, alla fine, solo il 25 maggio sono iniziate le prime corse. E non sta andando meglio con l'orario estivo che, solitamente, registra un diradarsi sostanzioso delle corse con la fine delle scuole.

Ad oggi, infatti, è in vigore l'orario estivo ma ulteriormente ridotto e, a quanto pare, l'azienda non avrebbe alcuna intenzione di potenziare le frequenze da qui alla fine di agosto. Voci insistenti, poi, spiegano che, stando così le cose, i vertici di Busitalia a settembre non vedrebbero di buon occhio il ritorno dell'orario invernale, ovvero quello che scatta con l'inizio delle scuole.

Una circostanza che sta preoccupando, e non poco, la giunta Giordani che è alla prese anche con la sostituzione di Lorenzoni che, una volta eletto in Regione verrebbe sostituito, ironia della sorte, dall'attuale presidente della società che gestisce il trasporto pubblico, ovvero Andrea Ragona. Che non escluda affatto la possibilità di ridurre il servizio Busitalia, d'altro canto, lo ha anche messo nero su bianco nel suo bilancio consuntivo 2019. «Con il diffondersi in Italia nei primi mesi del 2020 del Coronavirus si legge nel dispositivo approvato a marzo il mercato del trasporto pubblico locale ha fatto registrare complessivamente significative flessioni nei volumi dei passeggeri trasportati. Nella prima fase dell'emergenza ed in attesa di vetrificare l'evolversi della situazione, Busitalia ha ritenuto di mantenere invariata la propria offerta commerciale, garantendo così la piena normalità dei servizi di mobilità ai cittadini».

RELAZIONE

Fatta la premessa, la relazione prosegue così: «Il perdurare dell' attuale situazione e le conseguenti misure, anche normative, che si sono rese e, non si può escludere, potranno ulteriormente rendesi necessarie per contrastare l'emergenza - comportando potenzialmente una aggiuntiva riduzione del numero dei passeggeri rispetto a quello già fin qui registrata indurranno Busitalia a valutare l'adozione di decisioni che, pur continuando ad assicurare il livello di servizio necessario, tengano conto dei ridotti volumi di mobilità all'interno dei bacini di trasporto pubblico locale».

Alberto Rodighiero

