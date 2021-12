Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Più di 400 persone tra forze dell'ordine, appartenenti alle associazioni di carabinieri e polizia, protezione civile: cento in città e il resto in provincia saranno oggi in prima linea per i controlli sul green pass sia alle fermate dei mezzi di trasporto che negli esercizi pubblici. Busitalia ha messo a disposizione 50 persone tra steward e controllori. Con la prefettura, collaboreranno polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia...