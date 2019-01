Bus della notte, i sindacati contro le coop esterne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAPADOVA «Perché far gestire i bus notturni a una cooperativa?». A chiederselo è Stefano Pieretti di Adl Cobas, perchè non a tutti piace il Night bus. «Nessuno mette in discussione la validità del servizio - dice il sindacalista di base - anzi, non ci vedo nulla di male che il Comune investa una cifra importante per potenziare il servizio pubblico. Ma il problema è un altro. Per garantire queste corse Busitalia non utilizza personale interno ma, ancora una volta, si appoggia a una cooperativa esterna. Così però non si fa...