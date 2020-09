LA TENSIONE

PADOVA I sindacati di Adl Cobas la vedono così: «Sarà il lunedì nero dei trasporti». Parola di Stefano Pieretti. E Sandro Lollo della segreteria Fit-Cisl rincara la dose: «Domani saranno richiamate in servizio oltre 50 persone che erano in cassa integrazione. E anche così la società deve assumere altri 30 autisti entro due settimane. Perché sarà quello il momento peggiore». Ovvero quando usciranno gli orari definitivi e i ragazzi non andranno più a scuola ad orari scaglionati o a classi a singhiozzo come ora, ma tutti insieme. Anche per questo la triplice sindacale ieri sera in un comunicato ha chiesto un incontro urgente con l'Azienda. E Cgil precisa: «Noi non ci prenderemo la responsabilità di contare i passeggeri».

GLI ADESIVI

A proposito sono cominciate a comparire le prime vetrofanie da applicare sugli autobus. Il tram Ad esempio non potrà portare più di 169 persone rispetto alle 200 di oggi. Per gli autobus bisogna fare discorsi personalizzati. Ci sono i 12 metri, i 18 metri, gli urbani e gli extraurbani da 55 posti più 12 in piedi.

NESSUNO CONTROLLA

Stefano Bullo Uil Trasporti: «Guardi che l'arrabbiatura non è solo per la scuola, è da tempo che le aziende approfittano chiedendo sempre più flessibilità. Ma mi chiedo: l'autista non potrà fare di certo il poliziotto e non ci sarà un'altra unità a bordo per i controlli. Cosa accadrà? I mezzi saranno insufficienti e anche l'organico. E se qualcuno starnutirà durante il viaggio diventerà un caso».

Ma non è nemmeno vero che non ci saranno responsabilità dell'autista, rinforza la dose Pieretti: «Dovrà essere lui a decidere se tirare dritto alla fermata e lasciare giù delle persone. E poi c'è il problema dell'organizzazione. Che semplicemente non c'è più. Faccio un esempio. Una volta c'erano le squadra e uno sapeva già che avrebbe lavorato a Natale. Ora basta. Per questo la situazione è molto tesa e anche la possibilità di scambiarsi i turni è ridotta al minimo».

IL PREFETTO

Insomma quello della scuola sembra essere il classico cerino destinato ad appiccare l'incendio. E se non tira aria di sciopero, qualcuno potrebbe decidere improvvisamente di ammalarsi. In questo caso non rischierebbe la precettazione. Il prefetto Franceschelli però lancia un appello: «Spero solo che ci sia buon senso, difficile fare un piano che sia adatto in questo momento».

I PROBLEMI

Cominciamo proprio dalla partenza. Lollo: «Il cantiere di via Tommaseo ci costringe ad uscire dall'autostazione percorrendo via Valeri per poi immettersi in via Trieste. Ha idea di quanto tempo occorra per muovere un 18 metri mentre arrivano in velocità quelli che hanno visto il semaforo verde in via Trieste? Già qui siamo lenti. L'altro guaio è che le scuole hanno fatto di testa propria con gli orari. Quindi non c'è più la punta delle 8 e delle 13 per mettere i bis. Perchè non si sa quanto sarà il flusso. Per noi significa che l'azienda chiederà sempre più personale». Altro aspetto il piano speciale di Busitalia per gli studenti che vengono da fuori. «È lo stesso dell'anno scorso, con in più qualche corsa che arriva direttamente agli istituti invece di scaricarli in stazione come faceva prima per farli salire sui bus urbani - osserva Lollo - Ma il punto vero è: E il ritorno? Non c'è un piano. Comunque la crisi non sarà lunedì ma fra due settimane quando tutte le scuole avranno l'orario definitivo. Serviranno ancora più autisti dei 600 che gravitano su Padova e provincia. Cinquanta rientrano già domani dalla cassa integrazione ma fra quindici giorni devono esserne assunti altri 30. Stanno già facendo le selezioni».

Chiude Andrea Rizzo della Cgil trasporti: «Abbiamo ricevuto una comunicazione che gli autisti devono stabilire quando si arriva all'80 per cento. Non solo: devono anche riferire quanti sono quelli che non riescono a salire. Assurdo e impossibile, dovendo poi guidare. E poi saltare la fermata se serve e imporre la mascherina. Non sono responsabilità e compiti nostri». Un altro manifesto adesivo lo conferma: «Il conducente non è responsabile dei comportamenti non conformi.

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA