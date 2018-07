Buonsenso: «Stoppati si i camper, ma anche le auto!»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EMERGENZA NOMADI«Ringraziamo l'amministrazione comunale per la celerità con cui, in risposta alla nostra segnalazione pubblicata sul Gazzettino lo scorso 8 luglio, è intervenuta per contrastare l'invasione di nomadi a Chiesanuova, ma prendiamo atto che, nel tentativo di risolvere il problema, il Comune ne ha generato un altro. Ora, infatti, residenti e commercianti della zona lamentano la mancanza di posti auto, a seguito del posizionamento di alcuni panettoni di cemento lungo la piazzola dove erano soliti sostare i camper dei rom». E'...