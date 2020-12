IL CASO

PADOVA La nuova app blocca la distribuzione dei buoni spesa: tutto rinviato, se va bene, al fine settimana. La pandemia, a quanto pare, deve fare i conti con l'inefficienza di alcune applicazioni. Ne sa qualcosa chi ha scaricato, nei mesi scorsi, l'ormai proverbiale, Immuni. Non è andata meglio, qualche giorno fa, con Io, l'app legata all'operazione Cashback. Ora è la volta dei buoni spesa del Comune che, in teoria, avrebbero dovuto essere distribuiti a partire da lunedì scorso. Per il momento, però, niente da fare. In tanti, infatti, in questi giorni hanno presentato richiesta a palazzo Moroni. L a risposta, però, è sempre la stessa: bisogna attendere ancora qualche giorno. Se va bene se ne parla per il fine settimana, altrimenti si va lunedì prossimo. Il motivo? L'applicazione con cui, diversamente dalla scorsa primavera, verranno distribuiti i buoni, sta dando più di qualche problema. Di conseguenza, per il momento tutto rimane bloccato, nella speranza che almeno per festività natalizie, si riesca a procedere l'erogazione di questi aiuti economici.

In tutti i casi, potranno accedere ai voucher i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica. Verrà data priorità alle famiglie non assegnatarie di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) che si trovino in difficoltà lavorativa. Un'ulteriore caratteristica deve essere quella della disponibilità sui conti correnti intestati ai componenti il nucleo familiare, che non deve essere superiore ai 5.000 euro al 30.10.2020. Per questa seconda tornata non sarà prevista la possibilità di riproporre la domanda per una seconda volta. Si intendono escluse le persone che percepiscono una pensione. Da oggi sarà inoltre attivo il centralino gestito da Settore servizi sociali, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, con delle chiusure programmate l'8, il 25 e il 26 dicembre e dal 1 al 6 gennaio. Il numero è 049/2323009 e sarà attivata l'email chiamacipure@comune.padova.it . «Abbiamo allargato a chi non ha la residenza la possibilità di poter accedere ai buoni, perché nella nostra città sono moltissime le persone che vivono, studiano o lavorano pur non avendo la residenza ha spiegato, presentando l'iniziativa, l'assessore ai Servizi sociali Marta Nalin - Valuteremo caso per caso, ma ad esempio uno studente universitario che trascorre anni della sua vita domiciliato a Padova, è per noi un cittadino a tutti gli effetti».

A.R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA