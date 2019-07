Bui: «Una nuova scuola al posto della questura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOPADOVA Gli studenti al posto dei poliziotti, le aule al posto degli uffici e un cortile dove ora c'è il parcheggio interno. Non più interrogatori degli arrestati, al massimo interrogazioni dei ragazzi. Una scuola superiore al posto dell'attuale questura di Padova: l'idea è di Fabio Bui, presidente della Provincia, l'ente proprietario del complesso di piazzetta Palatucci (lungo Riviera Ruzzante) dove attualmente ha sede la Polizia. Tutto nasce dal fatto che tra cinque anni la questura si sposterà in via Anelli, prendendo il posto...